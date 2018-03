Klopps Can-spøk møtt med latter

Liverpool-sjefen var i det lystige hjørnet da han møtte pressen fredag.

Liverpool-manager Jurgen Klopp møtte rutinemessig til pressekonferanse fredag. Tyskeren var i tydelig godt humør i forkant av lørdagens oppgjør mot Crystal Palace.

Spesielt da det kom spørsmål om midtbanespiller Emre Cans framtid i klubben, lot Klopp humøret skinne igjennom, skriver Sky Sports.

Nylig meldte Daily Mirror at Emre Can ønsket seg en ukelønn på 200.000 pund for å signere en ny kontrakt med Liverpool. Can selv slo raskt tilbake mot medieoppslagene.

Fredag var det Klopps tur til å kommentere kontraktsforhandlingene mellom Liverpool og Can.

Journalisten viste til oppslagene om Cans angivelige lønnskrav på 200.000 pund, og spurte Klopp om hvor partene nå står i forhandlingene.

- Det var faktisk 250.000, sa en blid Klopp ifølge Sky Sports, og ble møtt med latter fra salen.

- Det er åpent. Det er som vi har sagt tidligere, det er fortsatt åpent. Vi prater sammen, og ingenting er bestemt, la Klopp til.

Cans kontrakt med Liverpool går ut i sommer, og han har siden nyttår stått fritt til å forhandle med andre klubber. Likevel har det vært spekulasjoner om at det fortsatt er håp om at han forlenger kontrakten med Liverpool. Can har naturlig nok også blitt koblet bort fra klubben. Spesielt Juventus har blitt nevnt hyppig i forbindelse med tyskeren.

Liverpool møter Crystal Palace til kamp på Selhurst Park lørdag klokka 13.30.

