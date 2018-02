Komplett kaos da City snublet mot Wigan

Det aller meste gikk feil vei for Pep Guardiola og hans Manchester City i FA-cucpen mandag kveld.

WIGAN - MANCHESTER CITY 1-0:

Manchester City dominerte som ventet oppgjøret mot Wigan mandag kveld. Likevel sørget et rødt kort til Manchester City for heftig dramatikk like før pause.

Med én mann mer på banen, klarte Wigan også å snike til seg seieren ti minutter før slutt. Kulthelten Will Grigg ble den store helten da han overlistet Claudio Bravo i Citt-målet.

Tapet betyr at Manchester City er ferdige i FA-cupen, mens Wigan er videre til kvartfinalene. Der venter Southampton som neste motstander for de blå-hvite.

- Det er fantastisk. Det var en enkel kamp for oss, nei da, det var en utrolig prestasjon av gutta, sa Grigg til BBC etter kampen.

- Jeg lurte offsidefella og det var en fin liten løpsduell med Kyle Walker. Jeg er en målscorer, og hvis jeg får sjansen så scorer jeg. FA-cupen har vært fantastisk for meg, forklarte Grigg.

RØDT KORT: Fabian Delph fikk rødt kort for sin knallharde takling på Max Power.

Kaos etter rødt kort

Like før pause ble det plutselig høydramatisk. Fabian Delph gikk inn med maks kraft i en takling på Max Power, som ble liggende på banen.

Dommer Anthony Taylor så ut til å være på vei til å dele ut et gult kort for taklingen, men ombestemte seg plutselig. I stedet fant han frem det røde kortet, og sendte Delph av banen.

- Han hadde det gule kortet, men så kommer det røde. Har du sett! Hva er dette her?, utbrøt Viasat-kommentator Morten Langli.

Langli virket tydelig overrasket over situasjonen, men landet etter hvert på at Taylor må ha fått beskjed fra fjerdedommeren om at taklingen fortjente et rødt kort.

City-manager Pep Guardiola var mildt sagt lite fornøyd med avgjørelsen. TV-bildene viste spanjolen i heftige diskusjoner med blant annet Wigan-manager Paul Cook.

Sjokkerte City

City brukte store deler av kampen til å forsøke å spille seg til målsjanser mot hjemmelaget. Men til tross for å skape en rekke hel- og halvsjanser, slet de burgunderrøde med å sette ballen i mål.

I stedet var det kulthelten Will Grigg som skulle bli den store helten.

Med ti minutter igjen av kampen stormet Wigan i angrep. Grigg fikk ballen fra Callum Elder, og sendte den videre i mål bak keeper Claudio Bravo.

City forsøkte seg med en sluttspurt i håp om å utligne, men evnet ikke å sette ballen i mål. Dermed tar Wigan seg videre fra femte runde i FA-cupen, mens City nå er ferdige med FA-cup-spill for sesongen.

City er dog ikke alene om å slite i FA-cupen. Søndag gikk nemlig Tottenham på en smell da de kun klarte 2-2 og uavgjort borte mot miniputten Rochdale. Dermed er det duket for omkamp på Wembley for Spurs og Rochdale.

Mest sett siste uken