Kontraktsløse Fellaini ga Arsène Wenger nok en United-nedtur

Vertene til Champions League, mens Arsenal fortsatt er uten bortepoeng i 2018.

MANCHESTER UNITED - ARSENAL 2-1:

Innbytter Marouane Fellainis luftstyrke ble avgjørende da Manchester United sikret en ny seier over Arsenal og avtroppende manager Arsène Wenger på overtid.

Dermed måtte franskmannen enda en gang reise tomhendt hjem fra Old Trafford, en arena han har slitt med å få gode resultater på i sin over 20 år lange managerkarriere hos Arsenal.

- Det er nesten så man aner litt medlidenhet i ansiktsutrykket til Sir Alex Ferguson, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker da TV-bildene viste Uniteds tidligere manager etter Fellainis vinnermål på overtid.

- Det var ikke denne avslutningen Wenger hadde håpet på, selvfølgelig. Kanskje han er glad for at det ikke blir flere turer hit, tilføyde Alsaker.

Arsenals poengjakt på bortebane i ligaen etter nyttår er så svak som det er mulig å få den. Null poeng og seks strake tap er den bekmørke fasiten. Ingen andre lag i de fire øverste divisjonene i England har spilt hele 2018 uten å ta poeng på bortebane.

TAP PÅ OVERTID: Arsène Wenger fikk heller ikek denne gangen med seg poeng fra en bortekamp mot Manchester United.

At Fellaini ble mannen som avgjorde var på ingen måte tilfeldig. Den hodesterke midtbanespilleren ble byttet inn snaue 20 minutter etter pausen, og fikk beskjed om å bruke spisskompetansen sin i feltet.

- Tre poeng var det vi ville ha for å avslutte på andreplassen. De siste 20 minuttene var vi høyt og lavt og jeg mener vi fortjente seieren, sier manager José Mourinho i et intervju med BBC.

Til sommeren er søndagens matchvinner kontraktsløs. Etter kampslutt røper Mourinho hvor han tror fotballframtida til Fellaini ligger:

- Jeg tror Fellaini blir her. Jeg tror at når en spiller tar tak i klubblogoen etter et mål, så gir det et tydelig signal på at han vil være. Jeg vil ha ham her, og klubben vil ha ham her. Jeg tror han fortsetter, og det er nesten klart, avslører United-manageren.

Et B-preget Arsenal slet lenge med å skape farligheter mot Manchester United på Old Trafford, men én mann som er ekstra godt kjent på Uniteds hjemmebane tok grep.

Mkhitaryan-hevn



Henrikh Mkhitaryan ble stemplet som overflødig i United-laget i vinter og byttet følgelig klubb til Arsenal som en del av Alexis Sánchez' overgang motsatt vei. Tidlig i andre omgang var det nettopp Mkhitaryan som utlignet til 1-1.

- Det er en glimrende avslutning. Klassisk, mellom baina til Lindelöf og langt utenfor rekkevidden til De Gea. Han har vært god hele matchen og dette var nok et takk for sist til José Mourinho som smakte uendelig godt for Mkhitaryan, kommenterte Alsaker.

Målet ga utvilsomt en tiltrengt vitamininnsprøytning i det nye laget til armeneren. Et par minutter seinere kom Mkhitaryan til en ny farlig avslutning, men det forsøket seilte over.

TAKK FOR SIST: Henrikh Mkhitaryan (foran til høyre) var tilbake på Arsenals lag mot eks-arbeidsgiver Manchester United etter et skadeavbrekk. Det markerte han på beste mulige måte.

Laguttaket til Arsène Wenger bar preg av at Arsenal har en langt viktigere kamp å spille mot Atlético Madrid i Europa League førstkommende torsdag. Mens José Mourinho gjorde én endring på startelleveren fra forrige kamp, Victor Lindelöf inn i midtforsvaret for Phil Jones, gjorde Wenger sju.

Blant annet spilte den greske midtstopperen Konstantinos Mavropanos sine første minutter i Arsenals drakt siden overgangen fra PAS Giannina i januar. 20-åringen fikk tillit fra start, i tillegg til andre unggutter som Reiss Nelson og Ainsley Maitland-Niles.

På motsatt side startet Arsenals tidligere ledestjerne Alexis Sánchez i an angrepstrio sammen med Romelu Lukaku og Jesse Lingard. Midtspissen Lukaku måtte dessverre for Manchester United forlate gresset med skade tidlig i andre omgang. Men før det rakk han å være delaktig i kampens første mål i det 16. spilleminuttet.

NEDKORTET ARBEIDSDAG: Romelu Lukaku måtte erstattes av Marcus Rashford tidlig i andre omgang mot Arsenal. Sekunder seinere mistet Manchester United ledelsen også.

Pogba i medvind



Reiss Nelson skulle nok hatt frispark i situasjonen før, der Manchester United og Antonio Valencia vant ballen fra på midten. Men deretter må Arsenal først og fremst skylde på det elendige forsvarspillet til dagens lagkaptein Granit Xhaka.

Sveitseren lot først ballfører Paul Pogba passere ham lekende lett. Xhaka kastet seg ned på merkelig vis, med en manøver som ikke lignet noe som har med forsvar av eget mål å gjøre.

Enten var det et forsøk på skuddblokkering, uten at Pogba faktisk hadde gjort en skuddfinte, eller et ubrukelig sklitaklingsforsøk som bommet med en drøy meter.

Uansett, Pogba fikk fortsette uforstyrret og levere ballen videre til Romelu Lukaku. Så småjogget franskmannen inn i Arsenal-feltet og ventet på et innlegg. Xhaka sto igjen langt utenfor 16-meteren og glodde, selv om han enkelt kunne hentet inn Pogbas bedagelige løp inn i boksen.

Lukaku løftet ballen mot bakre stolpe og fant Alexis Sánchez. Den tidligere Arsenal-stjernen nikket ballen, via en flott blokkering fra Héctor Bellerín, i den nevnte stolpen. Returen gikk rett ut til Paul Pogba som helt umarkert kunne styre inn 1-0 i nesten åpent mål.

ENKEL JOBB: Paul Pogba var både arkitekt og avslutter i angrepet som ga Manchester United ledelsen mot Arsenal.

Mesterligaspill neste sesong



Resten av den første omgangen forløp uten flere store sjanser. Bortsett fra et Ashley Young-innlegg som fikk en litt utilsiktet retning og traff utsida av den nærmeste stolpen.

Etter Mkhitaryans utligning gjorde begge lag flere bytter i jakten på et vinnermål.

Hjemmelaget etablerte et visst trykk etter å ha sendt inn Anthony Martial og Marouane Fellaini i krigen. Sistnevnte var som vanlig farlig i luftrommet da han fylte på i feltet til Arsenal ved innlegg fra sidene.

To minutter før full tid dundret en heading fra Fellaini i stolpen før den rikosjetterte i beinet på Marcus Rashford og inn. Nettsus ble det, men scoringen ble helt korrekt vinket av for offside.

Et godkjente mål ble det likevel noen sekunder seinere, og målscoreren var selvsagt Fellaini. Tre poeng søndag betyr at Manchester United er garantert en plass blant de fire beste og spill i Champions League etter sommeren.

Dette var trolig Arsène Wengers siste tur til Old Trafford som Premier League-manager.

Før kampstarten ble franskmannen passende nok gjort litt stas på av Manchester United, med managerlegenden Ferguson i spissen.

