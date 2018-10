Kontroversiell scoring da Arsenals seiersrekke endte mot Crystal Palace

Lagkemraten slo ballen med hånda like før spissen løp ballen i mål.

CRYSTAL PALACE - ARSENAL 2-2

Det ble en kamp med fire scoringer og kontroverser mellom Arsenal og Crystal Palace på Selhurst Park. Lagene delte poengene etter at det endte 2-2.

Luka Milivojevic gav Crystal Palace ledelsen fra straffemerket før pause, før Granit Xhaka og Pierre-Emerick Aubameyang snudde kampen i den andre omgangen.

Den andre scoringen til Arsenal, signert Aubameyang, kom etter at Alexandre Lacazette hadde slått ballen med hånda på en corner.

- Oi, oi, oi, Lacazette! Så dere hånda? Se på hånda til Lacazette, Ayew la merke til at det var en hands. Lacazette blir dratt i trøya når han løfter opp hånda, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad, som var klar på at alternativet burde ha vært å gi straffe til Arsenal.

Også TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen var irritert over det han hadde sett fra den engelske hovedstaden.

Godt vi ikke har VAR i PL, for da hadde vi aldri fått godkjent slike scoringer som den til Arsenal. Juks må vi for all del ikke få bort. Det er jo dette som er sjarmen med fotballen vår❤️ — Jesper Mathisen (@jespermathisen) October 28, 2018









- Godt vi ikke har VAR i PL, for da hadde vi aldri fått godkjent slike scoringer som den til Arsenal. Juks må vi for all del ikke få bort, skriver Mathisen ironisk på sin Twitter-konto.

Også Erik Thorstvedt i Premier League-studioet var kritisk til Lacazettes armbruk:

- At det er hands er det ingen tvil om, og jeg kan være med på at det ser ut som han gjør det bevisst. Ofte i disse siutasjonene så er det slik du kan stille om kroppen din som gjør at armen kommer over hodet, men denne er ganske drøy, altså, sa Thorstvedt i studio.

Wilfried Zaha vant et straffespark ti minutter før slutt, og nok en gang var Milivojevic sikker fra straffemerket. Det betød at begge lagene fikk ett poeng hver denne søndagen.

For Arsenal betyr det at en rekke på 11 kamper med seier nå er over. Unai Emerys menn ligger fortsatt på fjerdeplass etter poengdelingen i den engelske hovedstaden.

Alexander Sørloth spilte en drøy halvtime for hjemmelaget, men kunne ikke sikre de tre poengene. For Roy Hodgson og Palace betyr dermed et poeng at de hopper opp på 14. plass etter ti kamper spilt av årets Premier League-sesong.









Se den kontroversielle Arsenal-scoringen i videovinduet over.

Zaha i farta



Det var Crystal Palace som styrte mye av spillet tidlig i kampen mot Arsenal. Etter 15 minutter kunne Wilfried Zaha ha gitt hjemmelaget ledelsen.

Ivorianeren fikk spilt seg til en skuddmulighet, og hamret ballen mot Bernd Lenos mål. Dessverre for Palace gikk skuddet i stolpen, og Arsenal slapp med skrekken.

Minuttet senere kombinerte Zaha fint med Patrick van Aanholt, og de to spilte seg fint i gjennom Arsenal-forsvaret. Ballen endte opp hos Andros Townsend, som burde gitt Palace ledelsen.

Luka Milivojevic mistet ballen inne på egen banehalvdel etter halvspilt omgang, og Alex Iwobi fikk spilt ballen til Alexandre Lacazette. Den franske spissen fikk ikke klem på avslutningen som seilet utenfor.

Like etter var det Mesut Özil og Héctor Bellerín som kombinerte. Sistnevnte fikk stå på ti meter og avslutte, men Palace fikk blokkert avlutsningen i siste liten.

Kampen var tett og jevnspilt utover i omgangen, men Jordan Ayew var et konstant uromement for hjemmelaget. Han løp og strakk Arsenal-forsvaret ved flere anledninger.

Like før pause skulle Palace få lønn for trykket da Cheickou Kouyaté vant et straffespark. Milivojevic gjorde opp for feilen tidligere i kampen, og sendte Palace i ledelsen.

Dommer Martin Atkinson kunne sende lagene til pause på stillingen 1-0 til Crystal Palace over Arsenal.

Boom-Xhaka-Laca



Det skulle ikke ta lang tid ut i den andre omgangen før Arsenal svarte på tiltale. Granit Xhaka fikk muligheten til å teste keeper Wayne Hennessy på et frispark.

Sveitseren ladet skuddfoten, og hamret ballen i det lengste hjørnet, og sikret at Arsenal hadde svart på tiltale i London-oppgjøret.

Seks minutter senere var Arsenal på farten igjen da Lacazette først brukte hånda på å slå en corner videre inn i feltet, og Aubameyang løp ballen i mål.

Selv etter at mannen fra Gabon hadde feiret ferdig måtte teknologien spille sin rolle. Klokken til dommer Atkinson viste at ballen hadde vært over linjen med minst mulig margin.

Palace jaget på for å få en utligning, og introduserte både Alexander Sørloth og Max Meyer i jakten på 2-2-scoringen mot Unai Emerys mannskap.

Tyskeren var på farten allerede i det 64. minutt da han hamret ballen i krysstanga bak Leno. Dessverre for Palace fant ikke ballen veien til nettmaskene.

Meyer og metallet spilte ikke på lag, for kun tre minutter smalt tyskeren ballen i tverrliggeren nok en gang på en retur etter et skudd fra Zaha.

Med drøye ti minutter før slutt var Zaha for fotrapp og kvikk i føttene for venstreback Xhaka, som la ivorianeren i bakken. Atkinson var sikker i sin sak, og pekte på straffemerket.

Milivojevic var, som tidligere i kampen, sikker fra straffemerket, og banket inn 2-2 for Roy Hodgsons menn.

Aaron Ramsey var nære ved å gi Arsenal alle tre poengene helt på slutten av kampen da han steg til værs, og forsøkte å heade et innlegg mot mål. Heldigvis for Palace fikk ikke waliseren ordentlig klem på forsøket sitt.

Dermed endte kampen 2-2 på Selhurst Park.

