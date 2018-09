Kyle Walker såret av Pochettino-bok

Manchester City-spiller Kyle Walker sier han ble såret av kritikken fra Tottenham-manager Mauricio Pochettino etter at han forlot London-klubben

Walker forlot Tottenham til fordel for Manchester City i juli i fjor. Etter det har han vunnet Premier League og ligacupen, mens Tottenham fortsatt står uten trofeer med Pochettino som manager.

I fjor ga Pochettino ut boken «Brave new world» om sin tid i Tottenham, der han blant annet hevdet at Walker ønsket å forlate klubben lenge før overgangen gikk i orden.

Argentineren hevder Walker viste en «alarmerende mangel på respekt» ved å tvinge overgangen gjennom. Den engelske landslagsspilleren sier til Daily Mail at han reagerte sterkt på det Pochettino skrev.

GAMLE DAGER: Tottenham-manager Mauricio Pochettino (venstre) og Kyle Walker under sistnevntes tid i London-klubben.

– Jeg ble dypt såret. Han sa at døren hans alltid sto åpen, og jeg trodde våre samtaler var private.

– Jeg forholdt meg rolig, mens Pochettino skrev en bok med sin versjon. Han kunne like gjerne ha innkalt til pressekonferanse. Sannheten er at han fortalte meg at jeg ikke var i hans planer, sier Walker.

– Han har ikke fortalt den korrekte versjonen av saken, på ingen måte. Inntil nå har jeg ikke fortalt min versjon. Jeg har holdt munn av respekt for Tottenham, sier City-spilleren som sier det er på tide at han kommer med sin versjon.

Walker forsvarer overgangen med den suksessen han har hatt i City.

– Kritikken såret fordi jeg ga alt for klubben (Tottenham), og alt jeg er nå er jeg på grunn av Tottenham. Men jeg kan forsvare hvorfor jeg gikk til Manchester City. Jeg har vunnet trofeer og blitt en bedre spiller, sier City-spilleren.

(©NTB)

