Lampard og Derby ga Chelsea god kamp på Stamford Bridge

Det ble et spennende cupoppgjør mellom Chelsea og Derby County onsdag kveld.

CHELSEA - DERBY 3-2:

Chelsea var på forhånd klare favoritter mot Championship-laget i åttedelsfinale i den engelske ligacupen, og tok seg til slutt videre til kvartfinalen etter å ha vunnet 3-2.

London-laget fikk imidlertid tøffere konkurranse enn ventet da deres gamle helt Frank Lampard var på besøk som manager for Derby.

Dårlig forsvarspill skulle riktignok vise seg å bli ødeleggende for Lampards lag.

Det tok nemlig ikke mer enn fem minutter før Fikayo Tomori satte ballen i eget mål og Chelsea kunne juble for 1-0.

Nytt selvmål



Jack Marriott utlignet for Derby få minutter senere, men etter 21 minutter var Chelsea igjen tilbake i ledelsen, og igjen kom scoringen etter et klønete selvmål av Derby. Denne gangen var det Richard Keogh som satte ballen i eget mål.

Dramaet fortsatte likevel på Stamford Bridge, for etter 27 minutter stod det plutselig 2-2 da Martyn Waghorn scoret for gjestene.

Men det skulle bare bli nesten for Derby. Like før pause satte Cesc Fabregas inn vinnermålet for Chelsea.

Derby forsøkte å legge press på hjemmelaget mot slutten av kampen, men et stolpetreff av Nugent var det nærmeste de kom scoring og kampen endte til slutt 3-2 til Chelsea som slapp med skrekken.

Arsenal videre - Sørloth og Crystal Palace slått ut



Chelsea var ikke det eneste London-laget som tok seg videre i cupen onsdag kveld. For også Tottenham og Arsenal gikk videre til kvartfinalen i ligacupen. Spurs vant 3-1 borte mot West Ham, mens Arsenal vant 2-1 hjemme mot Blackpool.

Like bra gikk det ikke for Crystal Palace som stilte med Alexander Sørloth fra start. Palace gikk nemlig på et skuffende bortetap mot Championship-laget Middlesbrough.

