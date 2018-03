Legen tror han vet hvorfor Zlatan forlot United

Legen til Zlatan Ibrahimovic (36) avslører sin teori om hvorfor spissen forlot Manchester United.

Forrige uke ble det klart at Ibrahimovic er ferdig i Manchester United og at han har signert for MLS-klubben LA Galaxy.

Svensken hadde i utgangspunktet en avtale med den engelske storklubben som varte frem til sommeren, men partene ble enige om å avbryte samarbeidet med umiddelbar virkning midt i sesongen.

Ibrahimovic har denne sesongen slitt med en kneskade han pådro seg forrige sesong og har i tillegg fått lite spilletid etter at han ble friskmeldt.

Legens teori



Freddie Fu, legen som behandlet Zlatans kne, forteller i et intervju med South China Morning Post at har sin egen teori om hvorfor Ibrahimovic valgte å forlate United allerede i mars.

- Tanken hans var å se om han kunne klare å komme tilbake og vinne flere titler, spesielt Champions League. Min følelse er at da United tapte mot Sevilla, så var det over, sier Fu til avisen.

GIKK VIDERE: Sevilla tok seg videre på bekostning av Manchester United i Champions League.

Tapet mot Sevilla gjorde at Manchester United ble slått ut av årets Champions League-turnering.

- United vil ikke klare å ta igjen Manchester City i Premier League heller. Kanskje kan de vinne FA-cupen, noe som er bra, men ikke like bra som å vinne Champions League, forteller Fu.

- Han har klart å gjøre så og si alt annet, vunnet alle de store titlene. Dessverre så tapte de mot Sevilla. Jeg tror han ville blitt værende lenger, men han har ikke fortalt meg noe, sier Fu.

- Frisk

Selv om det var knyttet en del usikkerhet til Ibrahimovic sin skadesituasjon mot slutten av United-karrieren forsikrer legen at 36-åringen er spilleklar når han begynner på sin nye hverdag i Los Angeles.

- Han gjør det veldig bra, vi har kontrollert ham hele tiden med studier og tester, sier Fu.

- Jeg har forsikret LA Galaxy om at han er frisk. Legen i Galaxy har også sjekket ham, forteller Fu.

Trolig får Ibrahimovic sin debut allerede 31. mars når La Galaxy møter deres nye byrival LAFC.

Kampen er utsolgt og blir spilt foran cirka 27.000 tilskuere på StubHub Center i Los Angeles.

Mest sett siste uken