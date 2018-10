Leicester-eieren bekreftet død

Klubben bekrefter dødsfallet.

Leicester-eier Vichai Srivaddhanaprabha (60) omkom i helikopterulykken som fant sted utenfor klubbens hjemmebane King Power Stadium lørdag kveld.

Det bekrefter klubben i en melding søndag kveld.

Leicester-eierens helikopter styrtet kort tid etter lagets hjemmekamp mot West Ham i Premier League på lørdag, da han forlot arenaen som han ofte gjør - i et eget helikopter som tok av fra gressmatta på King Power Stadium.





- Det er med den dypeste sorg og et samlet knust hjerte at vi bekrefter at vår styreformann, Vichai Srivaddhanaprabha, var blant dem som på tragisk vis mistet livet lørdag kveld da et helikopter som bar ham og four andre mennesker krasjet utenfor King Power Stadium. Ingen av de fem ombord overlevde, skriver Leicester i en offisiell uttalelse.





Leicester skriver videre at «verden har mistet en stor mann», og at Leicester «var en familie under hans ledelse».





Videre bekrefter klubben at tirsdagens ligacupkamp mot Southampton er utsatt.







Schmeichel oppbrutt i tårer

Umiddelbart fikk imidlertid helikopteret problemer, og flere britiske medier siterer øyenvitner som forteller hvordan helikopteret skal ha spant ut av kontroll og styrtet på en parkeringsplass utenfor stadion.

Søndag morgen ble det bekreftet blant annet BBC, Sky News og nyhetsbyrået Reuters at Srivaddhanaprabha var om bord i helikopteret da det styrtet. Opplysningene skal da ha kommet fra forretningsmannens familie.

BLOMSTERHAV: Leicester-supporterne strømmet til King Power Stadium på søndag for å vise sin sorg etter helikopterulykken kvelden før.

Flere engelske medier skriver at supportere på stedet skal ha vært i sjokk, og at keeper Kasper Schmeichel var skal ha vært oppbrutt i tårer etter at ulykken hadde funnet sted.

- Jeg så Kasper Schmeichel løpe først ut og deretter mange sikkerhetsvakter og stewarder, sier et øyevitne til Sky Sports News.

- Tok full fyr

- Den traff bakken med et stort smell og tok full fyr. Det skjedde på andre siden av parkeringsplassen, jeg tror ikke det var noen mennesker der. Jeg skjelver som aldri før, sier Tim Acott, sesongkortholder på King Power Stadium til The Guardian.

Leicester skal egentlig ta imot Southampton i ligacupen på tirsdag, men for øyeblikket er det usikkert om den kampen kommer til å gå som planlagt.

60 år gamle Vichai Srivaddhanaprabha eide selskapet King Power og ble rangert av Forbes som den syvende rikeste mannen i Thailand. Han kjøpte fotballklubben Leicester City i 2010.

I sin tid som eier av Leicester City var han med å se klubben vinne sin første ligatittel, da de på sensasjonelt vis sjokkerte en hel verden og vant Premier League 2015/2016 under trener Claudio Ranieri.





