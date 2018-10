Leicester-eieren fryktes omkommet etter helikopterulykke

Sto bak den mest eventyrlige fotballhistorien i moderne tid.

Leicester-eier Vichai Srivaddhanaprabha fryktes omkommet i helikopterulykken ved King Power Stadium, lagets hjemmebane, etter kampen mot West Ham lørdag kveld.

Det er ennå ikke kommet noen uttalelse fra offisielt hold, men ifølge BBC skal klubbeieren som vanlig ha befunnet seg i helikopteret da det tok av fra King Power Stadium etter at lørdagens kamp var ferdigspilt.

Både nyhetsbyrået Reuters og Sky News melder også søndag formiddag at Srivaddhanaprabha var ombord i helikopteret da det styrtet. Det skal også hans datter ha vært.

Også to piloter og en femte person som ennå ikke er navngitt skal ha vært om bord i helikopteret.

Reuters har ingen opplysninger om tilstanden til de fem personene om bord.

En øyenvitne til ulykken forteller til Sky News at helikopteret nærmest umiddelbart mistet kontrollen etter å ha tatt av fra stadion, og beskriver et «totalt inferno» på ulykkesstedet.

- Ikke den vanlige eieren

- Jeg våknet opp i morges og tenkte det bare var et mareritt. Men da jeg kom ned til stadion slo realiteten mot meg igjen. Det er forferdelige nyheter, og det lammer alle her, sier Leicesters visedirektør Matt David ifølge Sky Sports.

BLOMSTER: Leicester-supportere dukket opp ved King Power Stadium søndag morgen for å legge ned blomster etter ulykken.

Han beskriver en klubbeier som klubber i den moderne fotballen bare kan drømme om.

- Hva har eierne gjort for klubben? De har vært så generøse, så varme og så vennlige. Vi spøker om halvliterne vi får når han har bursdag, men det er så mye mer enn det, sier David.

- Som donasjonene til sykehusene. Han er en så varm og full av kjærlighet, veldig samfunnsrettet og ydmyk. Han er ikke den vanlige eieren som flyr inn ti ganger i året for å se klubben. Han er her hver eneste uke.

LES OGSÅ: Helikopteret til Leicester-eier krasjet utenfor stadion

5000 til én i odds

Srivaddhanaprabha er mannen som på mange måter la grunnlaget for den kanskje mest oppsiktsvekkende fotballprestasjonen i moderne tid, da Leicester i 2016 tok ligagullet i Premier League etter å ha blitt spådd en nedrykkskamp av de aller, aller fleste eksperter før sesongen.

Med en odds på 5000 til én gjorde det Leicester ingen ville drømt om var mulig, og sikret seg ligagullet 2. mai 2016 mens resten av fotballverden gnidde seg vantro i øynene.

STYRTET: Bildet viser det brennende helikopteret etter at det styrtet på parkeringsplassen ved King Power Stadium lørdag kveld.

Samme måned dro hele laget til Thailand, sammen med Srivaddhanaprabha, for å feire seriegullet sammen med fansen der. Den populære klubbeieren sørget nemlig for en stor fanskare for klubben også i sitt eget hjemland.

Starten på multimilliardærens karriere var imidlertid nokså beskjeden.

Startet med tax free-butikk

Han startet en tax free-butikk i Bangkok i 1989, som la grunnlaget for forretningsimperiet hans. I dag er formuen på 3,8 milliarder pund, eller rundt 40 milliarder kroner, noe som gjør ham til Thailands femte rikeste person.

Srivaddhanaprabha kjøpte opp Leicester for 39 millioner pund i 2010, og utnevnte sønnen Aiyawatt Srivaddhanaprabha til visedirektør. Siden den gang har familien lagt store penger inn i klubben, og blitt umåtelig populær blant Leicester-fansen.

- For Leicester-supportere som meg selv er han mannen som tillot oss å drømme, som lot oss stå på toppen av fjellet, og gi håp til alle andre supportere i alle andre klubber om at alt er mulig, skriver Daily Mails James Sharpe etter lørdagens ulykke.

- Respekterte klubben

Han forteller at fansen i 2010 tok nyheten om at klubben var kjøpt opp av en thailandsk forretningsmann med delte følelser.

På den ene siden var klubben i store, økonomiske problemer, og trengte sårt en ny start. Bare to år tidligere har Leicester rykket ned til det tredje nivået i engelsk fotball for første gang i klubbens historie.

På den andre siden er fotballhistorien - spesielt i England - preget av eksempler på utenlandske eiere som har kjørt klubbene sine i grøfta.

- Ville de prøve å forandre klubbens navn? Skulle vi begynne å spille med røde drakter? Hva skjer om de kommer med en haug av penger, men begynner å kjede seg, og trekker alt ut igjen? skriver Sharpe.

- Men ingenting av det skjedde. Kun investeringer og respekt for våre tradisjoner.

Donerte millionsummer

Da Srivaddhanaprabha kjøpte opp klubben, lånte han den samtidig mer enn 100 millioner pund i løpet av de første fire årene. Deretter slettet han gjelden ved å gjøre lånet om til aksjer. På den måten kunne han ikke trekke seg ut av klubben og kreve pengene tilbake.

EVENTYR: Vichai Srivaddhanaprabha og sønnen Aiyawatt Srivaddhanaprabha kunne feire et sensasjonelt Premier League-gull med Leicester for to år siden.

Deretter brukte han penger på å investere i nye spillere. Og etter seriegullet i 2016 er klubben i gang med planene om et splitter nytt treningsanlegg utenfor King Power Stadium til 100 millioner pund.

- Uten Srivaddhanaprabha hadde aldri noe av dette vært mulig, skriver Sharpe.

Samtidig har klubbeieren også donert to millioner pund til et nytt barnesykehus i Leicester, og en million pund til Leicester-universitetets helseavdeling.

Spanderte øl på fansen

Som om han ikke var populær nok blant Leicester-fansen fra før, spanderte Srivaddhanaprabha en Singha-øl - eller en flaske vann, for dem som ønsket det - på hver eneste supporter før hjemmemøtet med Newcastle i april i år, i anledning hans egen 60-årsdag.

Etter Srivaddhanaprabhas investeringer i klubben skal Leicester nå være verdt 371 millioner pund, ifølge magasinet Forbes - altså nesten ti ganger så mye som han kjøpte klubben for i 2010.

Forretningsmannen ble født Vichai Raksriaksorn. Etternavnet ble familien gitt av den thailandske kongen i 2012. Srivaddhanaprabha betyr noe sånt som «den fremgangsrike ærens lys».

Han er gift med Aimon Srivaddhanaprabha, og har fire barn - Voramas, Apichet, Arunroong og Aiyawatt.

Mest sett siste uken