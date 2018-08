Leo Skiri Østigård på vei til Brighton

Signerer for Premier League-klubben om kort tid.

Leo Skiri Østigård er på vei til Brighton og Premier League. Hans far, Even Østigård, bekrefter til Nettavisen at sønnen har satt seg på flyet til den engelske byen.

- Jeg kan bekrefte at han er på vei til Brighton for å signere. Overgangen er mer eller mindre klar. Han reiste over for å signere i ettermiddag, sier Even Østigård.

Han kan fortelle at Molde og Brighton skal være enige om en overgangssum for 18-åringen som har vært på lån hos Viking denne sesongen. 1999-modellen var også en viktig bidragsyter da Norge tok seg til U20-VM tidligere i sommer.

Klubbene har enda ikke bekreftet overgangen.

Nettavisen har ikke lykkes i å komme i kontakt med hverken Østigård agent Jim Solbakken eller Molde-direktør Øystein Neerland.

Les mer: Østigård bønn til Molde: - Jeg er veldig klar

På besøk



Han ble avbildet på besøk hos Brighton sist helg, sammen med agent Jim Solbakken og Brighton-spiller Mathias Normann. Nå blir han om kort tid Premier League-spiller selv.

- Han så på forholdene og snakket med manageren. De gav et godt inntrykk og klubben har vært pågående over lang tid. I tillegg til det har han hatt interesse fra andre klubber som han har vurdert, sier Østigård.

- Ingen har vært like på som Brighton, og det er nok en av grunnene til at han har bestemt seg for det.

Han forteller at klubben lenge har vært interessen i midtstopperen, og at planen kan være å gjøre han en del av Chris Hughtons lag denne sesongen.

- De har et sterkt ønske om å få han signert, og de har i utgangspunktet hatt tre stoppere. Han er tenkt som den fjerde, og da er de komplett i så måte, sier Østigård.

Les mer: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Mange nye fjes



Ifølge far Even er Leo Skiri Østigård tiltenkt en rolle på Brightons a-lag nå. Far Even er uansett åpen for at ting kan endre seg med ett døgn igjen av overgangsvinduet.

- Nå er det ett døgn igjen av vinduet så ting kan skje, men i utgangspunktet er han tiltenkt en rolle i førstelaget.

Brighton endte på 15. plass sist sesong i Premier League, i deres første sesong tilbake i den engelske toppserien. Klubben er også en av de mest aktive på overgangsmarkedet denne sommeren.

Med Østigårds ankomst er det hele 13 nye ansikt å finne på American Express Community Stadium. Blant dem finner man en potensiell ny stopperkollega i Leon Balogun, som spilte VM med Nigeria tidligere denne sommeren.

Klubben har tidligere hatt Torbjørn Agdestein og Henrik Bjørdal i troppen. Som nevnt er Mathias Normann allerede på plass i klubben som ligger sør i England.

Mest sett siste uken