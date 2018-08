Leon Bailey signerte ny kontrakt med Bayer Leverkusen

Har blitt koblet med Chelsea og Liverpool før han signerte ny kontrakt.

Leon Bailey har forlenget sin kontrakt i Bayer Leverkusen frem til 2023. Det bekrefter den tyske storklubben på sine offisielle Twitter-sider søndag.

Denne sommeren har flere engelske storklubber, deriblant Chelsea og Liverpool, blitt nevnt som interesserte i jamaicanerens tjenester. Nå bli 21-åringen være i Tyskland.

Også italienske Roma skal ha ligget langflate etter angriperen, spesielt etter at overgangen for brasilianske Malcom falt sammen, men hovedstadsklubben fikk ikke sikret seg hurtigtoget før overgangsvinduet stengte i Italia.

Bailey hadde en fantastisk sesong i Bundesliga den foregående sesongen der han noterte seg for ni målg og åtte målgivende for Champions League-finalisten i 2002.

🚨 CONTRACT EXTENSION 🚨@leonbailey has extended his contract with us until 2023! pic.twitter.com/RiUAvKjnQF — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 19, 2018

Det førte til at England skal ha meldt sin interesse for å ta ham ut på landslaget. Bailey, som har landskamper for Jamaica, kvalifiserer nemlig til det engelske landslaget gjennom sine besteforeldre.

Den gang fortalte hans far til engelske media at de ønsket å diskutere landslagsfremtiden med det engelske fotballforbundet (FA), og at muligheten var til stede for at supertalentet ville velge England.

Uansett valgte England-trener Gareth Southgate ikke å ta ut Bailey til England-troppen, som til slutt tapte bronsefinalen mot Belgia under sluttspillet i Russland denne sommeren.

Leverkusen seriestarter borte mot Borussia Mönchengladbach 25. august denne sesongen. Klubben endte på femteplass den foregående sesongen i Tyskland.

