Lingard legger seg flat etter Twitter-melding

Manchester United-spilleren beklager etter at en tweet ble lagt ut på hans Twitter-profil under tirsdagens minneseremoni.

Tirsdag var det 60 år siden München-ulykken der 23 mennesker døde, deriblant åtte spillere fra Manchester United.

Det hele ble markert med en minneseremoni på Old Trafford der både nåværende og tidligere spillere og trenere var til stede. Det ble lagt ned blomster, holdt taler, og det ble også markert med ett minutts stillhet.

Under seremonien var det likevel ikke alt som gikk knirkefritt. På Jesse Lingards Twitter-profil ble det lagt ut en melding der det ble spurt om lagkameraten Marcus Rashford var klar for å spille FIFA18.

Ifølge Daily Mail skal meldingen ha blitt dårlig mottatt av United-supportere på Twitter.

Manchester United-profilen var til stede under markeringen da meldingen ble lagt ut, og sier at det var et medlem av hans medieavdeling som hadde lagt ut meldingen, og ikke han selv.

Han var raskt ute med å legge seg flat, og beklaget for meldingen.

- Jeg var ikke klar over meldingen, siden jeg var på markeringen. Jeg tolererer ikke meldingen eller timingen. Innlegget har nå blitt slettet, og jeg vil beklage om jeg har opprørt noen. Det er fullstendig uakseptabelt og det reflekterer ikke min personlighet eller mine meninger på denne følelsesladde dagen, skriver Lingard på Twitter.

