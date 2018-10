Liverpool-back sier han har møtt en vanskeligere motspiller enn Ronaldo og Neymar

Det trengs mer enn et stort navn for å imponere et ungt stjerneskudd fra Liverpool.

Som back i en klubb på Liverpools størrelse blir man satt på tallrike prøver mot mange tøffe motspillere. Trent Alexander-Arnold (20) har inntil nylig hatt fast plass på høyresiden i manager Jürgen Klopps forsvar, og kjenner til utfordringene som følger med akkurat den jobben.

Alexander-Arnold har spilt mot både Cristiano Ronaldo og Neymar siden han fikk Liverpool-debuten i desember 2016. Han mener likevel at en Premier League-kollega har vært den vanskeligste spilleren å møte så langt.

I et lengre intervju med The Sunday Times (krever innlogging) gir unggutten isteden den gjeve merkelappen til Crystal Palace-angriper Wilfried Zaha (25).

- Per i dag vil jeg si at Zaha har vært den vanskeligste. Det skyldes mest hvor atletisk han er. Du klarer ikke å ta ifra ham ballen, han er vanskelig å takle, rask og dyktig. Han kan score mål og skape dem. En matchvinner, poengterer Trent Alexander-Arnold.

- Fikk ikke ballen så ofte



Høyrebacken mener verdensstjernene Ronaldo og Neymar fikk en mer vrien jobb med å få tak i ballen da de spilte mot Liverpool med ham på laget.

- Når det gjelder Neymar og Ronaldo, så ser du at de er veldig intelligente spillere. Det er spillere som vet hva de gjør, og de beveger seg på ulike måter, men de fikk ikke tak i ballen så ofte mot oss.

VILLSTYRING: Å holde Crystal Palce-juvelen Wilfried Zaha (foran) unna farlig sone på en fotballbane er en krevende oppgave. Her har Liverpools Trent Alexander-Arnold havnet litt på etterskudd tidligere i år.

- Det er klart at Zaha ikke er på det samme nivået som Ronaldo eller Neymar, men på kampdagen var sannsynligvis han den vanskeligste, utdyper Alexander-Arnold.

Henvist til benken



Han spilte fra start i Liverpools sju første Premier League-kamper denne sesongen. De møtte Crystal Palace og Wilfried Zaha på bortebane i andre serierunde. Kampen endte med 2-0-seier til scouserne.

20-åringen møtte også Zaha på banen i mars i forrige sesongs tilsvarende oppgjør. Liverpool lå den gangen under halvveis, men snudde stillingen til en 2-1-seier.

Siden i sommer har Trent Alexander-Arnold fått spilletid også for England av landslagssjef Gareth Southgate. Unggutten spilte for hjemlandet i én kamp under det imponerende VM-sluttspillet i Russland.

Han har vært også på banen for «Three Lions» ved tre andre anledninger i treningskamper og i Nations League.

I høst har Dejan Lovrens comeback fra skade, før Liverpools målløse toppkamp mot Manchester City, skjøvet Alexander-Arnold ut av førsteelleveren til Merseyside-klubben. Formsterke Joe Gomez har siden blitt flyttet ut fra midtforsvaret til høyre backplass i Jürgen Klopps mannskap.

