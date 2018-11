Liverpool-fans reagerte på kapteinens valg da dommeren kastet mynt

Det var ikke alle Liverpool-supportere som var like begeistret for visekapteinens valg da dommeren kastet mynt før Champions League-oppgjøret tirsdag kveld.

Det ble en svært tung kveld for Liverpools supportere da laget deres tapte 0-2 borte mot Røde Stjerne i gruppespillet i Champions League.

For noen få supportere startet marerittkvelden allerede før avspark, skal vi tro Daily Mail og The Mirror.

Det var nemlig enkelte fans som sperret opp øynene i forbindelse med myntkastet før avspark i Beograd.

Det er vanlig i fotball å bruke myntkast til avgjøre hvilket lag som skal starte med avsparket, og ofte får en spiller fra ett av lagene det tradisjonelle valget mellom kron eller mynt.

I forbindelse med Champions League-oppgjøret i Beograd hadde imidlertid den spanske dommeren Antonio Mateu Lahoz to andre alternativer da han tok frem sin mynt med en rød og en blå side.

Man skal tilsynelatende virkelig holde tunga rett i munnen for å blidgjøre enkelte fotballsupportere, noe James Milner, Liverpools kaptein for kvelden, fikk erfare tirsdag.

Milner som hadde kapteinsbindet i Jordan Hendersons fravær, tok nemlig et mindre populært valg da han svarte «blå» på dommerens spørsmål om hvilken side av myntet han foretrakk.

Blå er fargen som tilhører rivalen Everton og derfor en farge som enkelte Liverpool-fans opplever som støtende. Det hjalp kanskje heller ikke at Milner tapte myntkastet.

I sosiale medier var det flere som bet seg merke i Milners valg tirsdag kveld og enkelte tok det ikke særlig pent.

Jordan Henderson would never have picked blue over red in the coin toss. Please remove Milner as vice captain @LFC