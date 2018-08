Liverpool låner ut Karius til Besiktas i to sesonger

Den tyske målvakten Loris Karius leies ut fra Liverpool til tyrkiske Besiktas for to sesonger.

Det melder Liverpool på sin hjemmeside lørdag kveld. Liverpool Echo skriver at Besiktas betaler 24 millioner kroner for å låne Karius i to sesonger.

Karius gjorde to store feil i mesterligafinalen mot Real Madrid. Det bidro til tap. Siden den marerittkvelden har det meste tydet på at han ville forsvinne fra Anfield. Den tyske målvakten gjorde også to feil i sesong oppkjøringen. Kort tid etter tabbene bestemte Jürgen Klopp seg for å handle.

Liverpool betalte cirka 700 millioner kroner for brasilianske Alisson i sommer. Han har som ventet gått rett inn som førstekeeper i Liverpool og han har fortsatt til gode å slippe inn et mål i Premier League, etter tre kamper.

