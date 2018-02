Liverpool med bunnsolid borteseier mot Porto

Liverpool hadde god kontroll mot portugiserne.

PORTO - LIVERPOOL 0-5:

Liverpool ble et nummer for store mot Porto onsdag kveld. I det første av to oppgjør i åttedelsfinalene i Champions League, tok Premier League-klubben en solid seier.

Sadio Mané og Mohamed Salahs scoringer før pause sørget for et strålende utgangspunkt. Etter pause ble ledelsen økt med ytterligere tre mål, og Liverpool tok dermed et langt steg mot kvartfinaleplass i Champions League.

Spesielt Sadio Mané hadde en god kveld på jobben med sine tre mål.

- For å være ærlig, så ble det ingen lett kamp selv om vi scoret fem ganger. Vi spilte strålende fotball fra start til slutt, sier tremålscorer Mané til BT.

- Jeg har alltid likt å spille sammen med disse gutta, men uten laget så er vi ingenting. Det er de som gir oss ballen, fortsetter han.

I ekstase over Salah-detalj



I åpningsminuttene bølget kampen frem og tilbake, før gjestene fra Premier League etter hvert tok mer kontroll over oppgjøret. Etter 25 minutters spill kom kampens første scoring.

Sadio Mané fikk ballen av Georginio Wijnaldum, og sendte ivei et skudd mot Porto-målet. Skuddet var ikke av den beste sorten, men snek seg likevel forbi keeper José Sá.

Se høydepunktene fra kampen:

Bare minutter senere var Liverpool frempå igjen. James Milner sendte et skudd i stolpen bak en utspilt Sá, men ballen gikk ikke i mål. I stedet plukket Mohamed Salah opp returballen. Egypteren trikset litt lekent med ballen før han sendte den videre inn i Porto-målet.

De lekne detaljene fikk BBCs Pat Nevin til å fyre seg opp.

- Hvor mange spillere på planeten ville gjort det Mohamed Salah gjorde der? Han brukte sikkert fem berøringer for å kontrollere ballen, og lot keeperen ligge og sprelle, kommenterte Pat Nevin hos BBC.

Nevin, som har fortid i klubber som Chelsea og Everton, er en kjent stemme hos den engelske kanalen.

Økte ledelsen

Knappe ti minutter inn i den andre omgangen ble ledelsen økt til 3-0.

Salah og Liverpool kontret lynhurtig før egypteren sendte ballen videre til Roberto Firmino med en presis pasning.

Skuddet fra Firmino ble reddet, men returballen trillet ut til Mané, som enkelt satte inn kveldens tredje Liverpool-mål.

Tre ble til fire da Liverpool slo til med en ny kontring med 20 minutter igjen av kampen. Milner serverte ballen til Firmino, som satte ballen i mål på enkelt vis.

Like før slutt økte Mané ledelsen til 5-0 etter en målgivende pasning av Danny Ings. Det viste seg å bli kampens siste mål.

Returoppgjøret spilles i Liverpool 6. mars.

Mest sett siste uken