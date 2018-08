Liverpool mener alvor - herjet mot West Ham

Liverpool kjørte over tamt West Ham på Anfield.

LIVERPOOL - WEST HAM 4-0:

Jürgen Klopps menn fikk en glimrende start på sesongen med en overbevisende 4-0 -seier hjemme mot West Ham søndag ettermiddag.

Fjorårets toppscorer i Premier League, Mohamed Salah, sendte Liverpool opp i ledelsen med en scoring etter 18 minutter, mens Sadio Mané satte ballen i mål både før og etter pause.

Like før slutt satte også Daniel Sturridge inn 4-0 etter å ha vært på banen i ti sekunder.

West Ham hadde svært lite å stille opp med mot Liverpool som imponerte i sesongens første kamp.

- Liverpool leverer det mange hadde trodd og håpet på i form av offensiv fotball og scoringer. De holdt i tillegg nullen. Det er også en viktig ingrediens og avgjørende hvis de skal kjempe om tittelen. God start for Klopp og gjengen, konkluderer TV 2s ekspert Petter Myhre etter kampen.

Keita imponerte



Liverpool er av mange sett på som det laget som trolig har størst sjanse til å utfordre Manchester City om seriegullet denne sesongen etter at de forsterket laget ytterligere denne sommeren.

Derfor var det nok gledelig for Liverpool-fansen å se at blant andre nyinnkjøpte Naiby Keita imponerte på lagets midtbane søndag ettermiddag.

Den tidligere RB Leipzig-spilleren vartet opp med finesser, hurtig pasningsspill og gode løp.

Keita var også involvert da Liverpool gikk opp i ledelsen 18 minutter ut i kampen. Med yttersiden av foten spilte lagets nye midtbanestjerne ballen til Andy Robertson som la inn til Salah foran mål. Egypteren hadde dermed ingen problemer med å sette inn 1-0 for Liverpool.

GOD: Naiby Keita fikk vist seg frem på Anfield.

Mane scoret to

Liverpool fortsatte å lage trøbbel for West Ham utover omgangen, og ett minutt på overtid doblet hjemmelaget ledelsen. James Milner var både dyktig og heldig da han akkurat rakk å slå ballen inn foran mål fra dødlinjen. Det trodde tydeligvis ikke West Ham-forsvaret at han ville klare, for helt alene foran mål kunne Mané enkelt sette inn 2-0.

Med unntak av et skudd noen meter til side for mål av Marko Arnautovic, så hadde West Ham ingenting å vise til før pause. Gjestene hadde store defensive problemer, samtidig som de slet med å skape sjanser.

Verre ble det også for West Ham da Mané økte til 3-0 etter 52 minutter.

Senegaleseren ble spilt fri av Roberto Firmino, før han satte ballen i mål. Scoringen skulle riktignok vært annullert for offside, men dommeren holdt flagget nede og Liverpool-fansen kunne dermed juble for dagens tredje scoring.

Hjemmelaget virket etterhvert komfortable med stillingen 3-0 og tempoet roet seg betydelig siste halvdel av andreomgangen.

Likevel fikk Liverpool en siste scoring like før slutt.

Sturridge hadde ikke vært på banen i stort mer enn ti sekunder da han headet ballen i mål etter corner av lagkamerat Milner.

Dermed vant Liverpool til slutt 4-0 og går rett til topps i Premier League etter første kamp.

