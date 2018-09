Liverpool vant tross kjempebrøler av Alisson

Liverpool-keeper Alisson Becker har blitt hyllet for sine ferdigheter med ballen i beina, men i bortemøtet med Leicester gapet brasilianeren over for mye.

LEICESTER - LIVERPOOL 1-2:

Burvokterens lille chip over en motspiller ble hyllet i sosiale medier etter forrige ligarunde, og etter 63 minutter lørdag forsøkte nyervervelsen seg på noe ekstraordinært igjen.

Leicester-spiller Kelechi Iheanacho kom i press, men fremfor å feie ballen vekk forsøkte Alisson seg med en finte Johan Cruyff ville vært alt annet enn stolt av.

Iheanacho stjal ballen fra den tidligere Roma-spilleren og fikk slått den inn foran mål. På åpent mål sto Rachid Ghezzal og bukket før han reduserte til 1-2.

Viasat-ekspert Morten Langli var blant dem som ytret seg om tabben på Twitter.

Cruyff-vending nede ved linja. Inn mot egen kasse. Naken vurdering - dårlig utført. — morten langli (@skolemorten) 1. september 2018

Før reduseringen hadde, heldigvis for Alisson, Liverpool satt ballen i nota to ganger.

Scoringer fra Sadio Mané og Roberto Firmino var nok til å berge tre poeng, men det var Alissons inngripen som fikk sosiale medier til å koke underveis i kampen.

Hvor hysterisk er ikke det Allison-målet? — Jonas Bergh-Johnsen (@ESNJonas) 1. september 2018

Det er en grunn til at keepere ble nettopp det. — Jesper Mathisen (@jespermathisen) 1. september 2018





Liverpool i tet

Den første sjansen i kampen kom etter tre minutter da Roberto Firmino ble spilt fri og kom alene med Kasper Schmeichel.

Brassen maktet ikke å overliste Leicester-keeperen, som gav en retur rett i føttene på Mohamed Salah. Egypteren kunne rolig bredside ballen i mål da dansken var satt ut av spill, men overraskende nok satte Salah ballen til side for mål.

Det skulle imidlertid ikke ta lang tid før Liverpool fikk sin neste store mulighet, og denne gangen fikk Klopps gutter ballen i mål. Andy Robertsen driblet seg forbi flere Leicester-spillere på venstresiden før han slo et lavt innlegg mot Sadio Mané.

Ballen var bortom en Leicester-spiller på vei mot senegaleseren, som til slutt fikk kontroll på ballen og skutt et hardt, lavt skudd i mål.

Leicester fikk en stor mulighet til å utligne på King Power Stadium etter rundt 20 minutter av kampen. Demarai Gray ble spilt gjennom Liverpool-forsvaret med Joe Gomez hakk i hæl. Den engelske unggutten fikk likevel fyrt av et godt skudd mot lengste hjørne, men Alisson Becker var med på notene og fikk avverget forsøket.

Leicester hang godt med resten av omgangen, men like før pause fikk «The Foxes» en kalddusj.

James Milner slo en presis corner som fant hodet til Roberto Firmino. Brasilianeren stanget ballen knallhardt mot nærmeste stolpe og selv om Schmeichel fikk en hånd på ballen var den for hard til å holde ute. Dermed kunne Jürgen Klopps menn gå til pause med en behagelig tomålsledelse.

Invitert inn i kampen

Behagelig var imidlertid alt annet enn ordet for Liverpool-fansen da Leicester ble invitert inn igjen i kampen like etter pause.

Ghezzals scoring var hans første siden overgang til Premier League, og vertene hevet seg etter reduseringen.

Klopp svarte med å ta av en svak Salah til fordel for Xherdan Shaqiri, og laget fra Merseyside berget de tre poengene uten å imponere for mye etter hvilen.

