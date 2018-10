Lloris på bærtur mot Barcelona: - En fryktelig tabbe

Lionel Messi matchvinner for Barcelona i høydramatisk oppgjør mot Tottenham på Wembley.

TOTTENHAM - BARCELONA 2-4:

Tottenham nektet å gi seg til tross for en marerittstart på onsdagens Champions League-oppgjør, men det var til slutt Barcelona som kunne juble for tre poeng og 4-2-seier i London.

Det ble tidlig klart at det kom til å bli en tøff aften på jobben for Spurs-spillerne da gjestene allerede etter et drøyt minutt utnyttet en tabbe av Tottenham-målvakt Hugo Lloris. Franskmannen feilberegnet totalt da han rykket ut av målet for å stoppe Jordi Alba. Sistnevnte fikk spilt ballen videre til Philippe Coutinho som plasserte ballen i målet som ikke lenger var voktet av Spurs-keeperen.

- En fryktelig tabbe av Lloris, kommenterte TV 2s ekspert Petter Myhre.

Etter 27 minutter la Ivan Rakitic på til 2-0 for gjestene med et fantastisk skudd som gikk via stolpen og i mål.

Harry Kane tente håpet for Tottenham med en tidlig scoring etter pause, men Barcelona slo raskt tilbake med Lionel Messi som sørget for 3-1 til gjestene. Erik Lamela tente på nytt håpet for Tottenham med en ny redusering for hjemmelaget, men mot slutten av kampen kontret Messi inn 4-2 som også ble sluttresultatet.

3-1: Lionel Messi satte inn 3-1 for Barcelona mot Tottenham på Wembley.





Pochettino om 1-0-målet: - Det endrer alt

Tottenham-manager Mauricio Pochettino går langt i antyde at den tidligere 1-0-scoringen ødela kampen for Spurs. - Det var en tøff kamp. Når man slipper inn mål etter mindre enn to minutter så endrer det alt fullstendig. Det blir tøft når man spiller mot Barcelona og spillere som Messi og Suarez, sier Pochettino til BT Sports. Pochettino legger ikke skjul på at han er skuffet over tabben til Lloris. - Vi gjorde noen feil, det er helt klart. Når man gjør tabber i fotball på dette nivået så slipper man inn mål. Jeg er skuffet over det, men vi er nødt til fortsette å kjøre på, forteller Tottenham-sjefen. Argentineren er fornøyd med at laget hans kjempet videre selv om de lå under med to mål. - Jeg ønsker å gratulere laget fordi vi alltid var med i kampen, kjempet alltid og gav aldri opp. Jeg føler meg så stolt. Jeg er skuffet over resultatet, men innsatsen var enorm, forklarer Pochettino. Spurs-manageren tok seg også tid til å hylle landsmann Messi. - Han er en fantastisk spiller, sier Pochettino.

Skadeplaget

Hjemmelaget fra Nord-London måtte stille uten stjerner som Christian Eriksen, Mousa Dembélé, Dele Alli og Jan Vertonghen som alle var ute med skade til onsdagens storoppgjør på Wembley.

Spurs-fansen kunne imidlertid glede seg over å ha kaptein Hugo Lloris tilbake igjen fra skade, men franskmannens første minutter tilbake på banen skulle vise seg å bli alt annet enn gledelig for de nærmere 80.000 Tottenham-supporterne på tribunen.

For med Lloris på bærtur kunne altså Coutinho sende Barcelona opp i ledelsen etter kun litt over ett minutt.

UTNYTTET TABBE: Philippe Coutinho sendte Barcelona opp i ledelsen etter at Hugo Lloris dro på bærtur.

- Vidunderlig vakkert



Barcelona var også det beste laget utover omgangen. Gjestene fra Spania skapte flest sjanser og etter 27 minutter kunne katalanerne juble for 2-0.

Denne gangen var det Rakitic som satte ballen i mål. Det gjorde han på en fantastisk måte. Kroaten fikk drømmetreff og banket ballen i mål via stolpen fra cirka 20 meter.

- Rett og slett vidunderlig vakkert å se Ivan Rakitic sette inn den, uttalte TV 2s Øyvind Alsaker.

DRØMMETREFF: Ivan Rakitic vartet opp med en fantastisk scoring på Wembley.

Gjestene fremstod rett og slett som et bedre lag enn Spurs før hvilen og gikk fortjent i garderoben ved pause på stillingen 2-0.

Tottenham scoret

Barcelona så ut til å gå nådeløst til verks også i starten av andreomgangen da Messi kun brukte et lite minutt på å spille seg til en kjempesjanse, men argentineren plasserte ballen i stolpen.

Få minutter senere vartet Messi opp med et tilnærmet helt likt forsøk som også endte i stolpen.

Tottenham skulle imidlertid yppe til kamp utover omgangen og etter 51 minutter tente Kane håpet for hjemmelaget da han fintet seg fri og plasserte ballen vakkert til side for Marc-André ter Stegen.

REDUSERTE: Harry Kane tente håpet for Tottenham-fansen.

Jubelen skulle riktignok bli kortvarig for London-laget. Fire minutter senere hadde nemlig Messi stilt inn siktet og satte inn 3-1 for Barcelona.

På stillingen 3-1 så det tungt ut for hjemmelaget, men Pochettinos menn nektet å gi opp og 65 minutter ut i kampen satte Lamela inn reduseringen for Spurs. Argentinerens avslutning gikk via Clément Lenglet og bak en utspilt ter Stegen i Barca-målet.

Hjemmelaget presset på for utligning mot slutten av kampen, men mot slutten av kampen kontret Barcelona inn 4-2 og igjen var det Messi som satte ballen i mål. Barcelona tok dermed til slutt en fortjent seier.

Barcelona er nå på god vei mot sluttspillet i turneringen med to seiere på de to første kampene. For Tottenhams del ser det derimot vanskelig ut med to tap på de to første kampene.

I den andre kampen i gruppe B vant nemlig Inter 2-1 borte mot PSV og har i likhet med Barca to seiere på deres to første kamper. Se høydepunkter fra PSV - Inter under:

