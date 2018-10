Lucas Paquetá hevdes å være klar for AC Milan

Den brasilianske landslagsspilleren har imponert stort for Flamengo denne sesongen.

Den brasilianske landslagsspilleren Lucas Paquetá hevdes å være klar for den italienske storklubben AC Milan. Det hevdes blant annet av Fabrizio Romano, som til daglig jobber for blant andre The Guardian.

Romano skriver at Flamengo og Milan er enige om en overgangssum på 30 millioner euro (rundt 285 millioner kroner) for midtbanespilleren, og at han vil ankomme San Siro i januar.

Også brasilianske GloboEsporte melder at Milan er enige med Flamengo om en overgangssum for Paquetá, og at de til syvende og sist var de mest konkrete med sitt bud.

Les mer: Onsdagens Premier League-rykter

Confirmed and here we go! Lucas Paquetá from Flamengo to AC Milan, done deal for €30M. Medicals soon, he’ll arrive in Italy on next January. ✅🇧🇷 #Milan #transfers #Paquetá — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2018

De hevder at Milans sportsdirektør, Leonardo, som selv har spilt i Milan, spilte en viktig rolle i å lokke den lovende midtbanespilleren til Milano.

Paquetá har den siste tiden blitt nevnt i forbindelse med en overgang til Liverpool eller Paris Saint-Germain, hvilket gjør at overgangen til PSG er noe uventet.

Denne sesongen har han levert ni scoringer og ti målgivende fra midtbaneposisjonen sin i den brasilianske toppdivisjonen. Det har ført til at landslagstrener Tite har hentet ham inn for Brasil.

21-åringen har så langt fått to landskamper for Brasil, men er ikke med i den nåværende landslagstroppen som skal møte Saudi Arabia og Argentina.

Overgangen er også en ny fjær i hatten til Flamengo, som selger enda en av sine juveler for en stor sum. Tidligere solgte de supertalentet Vinicíus Júnior til Real Madrid for hele 45 millioner euro (rundt 425 millioner kroner) da brasilianeren kun var 16 år.

Vinicíus fikk sin debut for Julen Lopeteguis menn i Madrid-derbyet mot byrival Atlético Madrid.

For Paquetá betyr en overgang til Milan også at han går i fotsporene til kjente brasilianere som Kaká, Alexandre Pato, Dida og Thiago Silva, som alle har hatt stor suksess hos de rød- og svartstripete

Mest sett siste uken