Lukaku hylles etter scoring i viktig United-seier

Romelu Lukaku scoret igjen da Manchester United slo Watford 2-1 på bortebane lørdag.

WATFORD - MANCHESTER UNITED 1-2:

Manchester United tok en sterk borteseier da hittil ubeseirede Watford ble slått 2-1 på Vicerage Road lørdag.

Romelu Lukaku og Chris Smalling scoret gjestenes mål, mens Andre Gray reduserte for vertene i andre omgang.

Hyller kritiserte Lukaku

Lukaku har fått mye kritikk for sine bidrag i United-trøyen siden overgangen fra Everton i fjor sommer, men scoringssnittet hans er det lite å si på.

Lørdagens scoring var hans 20. i Premier League for de de røde, og det er kun tre United-spillere som har nådd like mange mål på færre kamper enn belgieren, poengterer Petter Myhre i TV 2s studio.

- Det betyr at det kun er van Nistelrooy, van Persie og Yorke som har scoret 20 mål for United på færre kamper. Det setter ting litt i perspektiv, og United var ikke akkurat dårlig i den perioden da de gutta der spilte. Han har vært der i en trøblete periode, levert 20 scoringer i Premier League. Det er mektig, sier Myhre.

And some still criticise! https://t.co/6NZXcOSOC6 — Warren Haughton (@WarrenHaughton) September 15, 2018

TV 2-profil og tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt tilføyer:

- På 39 matcher betyr det at han ligger over 0,5 i snitt, og det er veldig godkjent hvis han kan klare å opprettholde det som spiss, sa Thorstvedt.

Etter kampen trakk José Mourinho fram innsatsen Lukaku la ned defensivt som et symbol på dette United-laget.

- Den siste Lukaku-taklingen da han var nede som høyreback viser alt. Det er et bildet på dette laget, et lag som spilte veldig bra i store deler av første omgang. Vi hadde den opplevelsen her forrige sesong også - de gir ikke opp, og når kampen er åpen, tror det på det, sa Mourinho ifølge BBC.

Smalling-perle

35 minutter var spilt da Romelu Lukaku sendte Manchester United i ledelsen på Vicerage Road. Ashley Young slo inn fra venstre, og belgieren stakk fram magen og styrte inn 0-1.

Bare tre minutter senere var det utskjelte Chris Smalling sin tur til å tegne seg på scoringslisten. Young fant Marouane Fellaini, som headet ballen videre til Smalling. Midtstopperen tok imot ballen på brystet, vendte om 180 grader og banket ballen i mål med venstrebeinet.

Etter 65 minutters spill slo Watford tilbake. Etter flotte kombinasjoner på venstresiden la Abdolaye Doucouré ballen ut til Andre Gray som bredsidet ballen vakkert opp i krysset.

På overtid ble Manchester Uniteds Nemanja Matic utvist etter å ha kommet for sent inn i en duell med Will Hughes.

Nærmere kom aldri Watford, og dermed ebbet kampen ut med 2-1-seier for Manchester United, som klatrer opp på åttendeplass i Premier League.

