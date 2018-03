Lukaku kritiserer lagkamerater etter tapet mot Sevilla

Romelu Lukaku er svært skuffet etter Manchester Uniteds Champions League-exit.

Manchester United-spissen tente et lite håp for de rødkledde på Old Trafford tirsdag kveld da han reduserte for hjemmelaget mot Sevilla etter 84 minutter, men Jose Mourinhos menn klarte aldri å snu kampen.

Dermed er det ute av Champions League etter å ha tapt 1-2 sammenlagt.

Etter oppgjøret var det en meget skuffet Lukaku som møtte pressen. Til den engelske TV-kanalen BT-sport forteller belgieren at han ikke mener Manchester United fortjente å gå videre med tanke på hvordan de spilte mot det spanske laget.

Kritiserte lagkamerater



Lukaku går også til angrep på noen av lagkameratene. Han nevner ingen navn, men er tydelig lite fornøyd med måten enkelte av spillernes opptreden.

- Noe var feil med noen av spillerne. Noen spillere gjemte seg, sier Lukaku til TV-kanalen.

United-spissen følte de rødkledde mistet kontrollen da Sevilla gikk opp i ledelsen etter 74 minutter.

- Fra det øyeblikket så forsøkte å vi jage og da scoret de deres andre mål noe som var et stygt slag i trynet. Vi forsøkte å presse dem mot slutten, men det var ikke nok, forteller Lukaku.

OPPGITT: Det ble en frustrerende aften for både Romelu Lukaku og de andre Manchester United-spillerne hjemme mot Sevilla.

- Burde gjort det bedre

Belgieren sier at han hadde forventet noe bedre.

- Vi burde ha gjort det bedre på grunn av kvaliteten vi har i det laget her. Vi skulle ha kommet oss videre. Det fortjente vi ikke fordi vi ikke var gode nok, sier Lukaku.

24-åringen var den eneste Manchester United-spilleren som fant veien til mål tirsdag kveld, men reduseringen kom for sent ettersom Sevilla allerede ledet med to mål.

Lukaku synes hele laget var for upresise i pasningsspillet.

- Vi burde ha scoret tidligere, kanskje allerede i den første omgangen med de halvsjansene vi skapte, men den siste pasningen var ikke bra nok.

- Vi kommer også alltid i riktig posisjon, men ballene vi ga hverandre var ikke presise nok og det ødela for oss i dag, forteller 24-åringen.

Fjorårets Europa League-vinner må nå fokusere på Premier League og FA-cupen fremover. I sistnevnte turnering møter de Brighton førstkommende lørdag.

