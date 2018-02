Magisk Salah-show holdt ikke til seier i utrolig straffedrama

Liverpool og Tottenham delte poengene.

LIVERPOOL - TOTTENHAM 2-2:

Harry Kane sto med 21 ligamål for Tottenham mens Mohamed Salah hadde puttet 19 i ligaen for Liverpool, før de to sto på hver sin side av banen i møtet mellom de to storklubbene på Anfield søndag kveld.

Og i duellen om toppscorertittelen, der de to har utpekt seg som store favoritter, var det sistnevnte som trakk det lengste strået i søndagens elleville drama.

Mohamed Salah ga Liverpool ledelsen allerede etter to minutter på Anfield, og lenge så det ut til at målet skulle holde til tre poeng mot tabellrivalene.

Men ti minutter før slutt utlignet Victor Wanyama for Tottenham med et drømmetreff fra nærmere 25 meter, og i sluttminuttene kunne Kane avgjøre til gjestenes fordel da Tottenham fikk straffespark. Men Premier Leagues toppscorer bommet fra ellevemetersmerket, og i stedet skulle Salah sørge for at hjemmepublikummet eksploderte fullstendig.

Minuttet på overtid rundlurte han Tottenham-forsvaret fullstendig, tråklet seg gjennom, og banket ballen i nettaket, og sørget for at alle de tre poengene ble værende i Liverpool.

Trodde i hvert fall alle.

Men fire minutter på overtid fikk gjestene tildelt straffe, da innbytter Erik Lamela gikk i bakken, og på nytt fikk Kane muligheten fra straffemerket.

Denne gangen var spissen sikker, satte inn sitt 22. seriemål, og reddet det ene poenget for gjestene fra Nord-London.

- Messi-Maradona-aktig

Etter kampen er både Salahs fantastiske 2-1-scoring og - ikke overraskende - den vanvittige avslutningen på kampen som blir diskutert i TV 2-studioet.

- Det er noe Messi-Maradona-aktig over Salah her, sier TV 2s Jan Henrik Børslid idet Salahs 2-1-scoring ruller over skjermen.

- Det er bare magi, det Salah henter opp her, istemmer Petter Myhre.

TV 2-panelet hyller også Harry Kane, som holdt hodet kaldt etter sin egen straffemiss og reddet ett poeng for Tottenham med kampens siste spark på ballen.

MAGISK: Mohamed Salah scoret to mål mot Tottenham - det siste av det riktig magiske slaget.

- Han er en toppscorer. Han vet at det å bomme på straffe er en greie, men normalt scorer han. Så enkelt er det. Han har psyken som skal til for å rette opp sin egen feil, sier Myhre.

- Vi ser noen kamper som er på grensen til å være kjedelige av og til. Men av og til topper det seg, sier en lett andpusten Erik Thorstvedt etter det utrolige dramaet.

Klopp raser: - Utrolig

Liverpool-manager Jürgen Klopp på sin side reagerer på de to straffesparkene som Tottenham fikk tildelt på overtid.

Ved det første straffesparket brukte dommeren lang tid på å konferere med sin assistentdommer, ettersom Harry Kane tilsynelatende sto i offside da han mottok ballen og ble felt av keeper Karius.

Ved det andre straffesparket lot dommeren spillet gå videre, før assistentdommeren gjorde ham oppmerksom på at Erik Lamela ble lagt i bakken av Virgil van Dijk.

- Kampen ble massivt preget av det jeg mener er linjemannens beslutning, sier Klopp i det TV 2-sendte intervjuet etter kampen.

- Du må være sikker, eller droppe å dømme. Men han (linjedommeren, journ.anm.) ville være i sentrum av begivenheten. Nå er han det, og jeg kan ikke få endret no.

Han forteller at han ikke har pratet med dommer Jonathan Moss etter den spinnville affæren.

- Jeg får ikke lov til å gå inn til ham før en halvtime etter kampen. Det første han vil gjøre er å komme til meg og si: «Beklager, jeg gjorde en feil ved den første straffen.» Det var en klar offside. Utrolig. Jeg aner ikke hva de diskuterte, for å være ærlig, sier Liverpool-manageren, og fortsetter:

STRAFFEBOM: Harry Kane bommet på én, men scoret også på én, straffe mot Liverpool.

- Den andre straffen: Ja, Van Dijk rørte ham. Men alle vet at Lamela vil at han skal røre ham.

Klopp mener at dommeren ikke fulgte sin egen linje gjennom kampen.

- De vil forklare det med at van Dijk var nær ham og at det var straffe, men vi vet det, alle sammen: I første omgang var det mange slike situasjoner, og det ble aldri blåst for oss.

Gavepakke fra Dier

Kampuret passerte 2:10 da Eric Dier fikk satt foten på ballen i eget forsvar. Det var et forsøk på å rydde opp, men i stedet ble berøringen en perfekt gjennombruddspasning for Mohamed Salah.

Egypteren gjorde ingen feil alene med keeper Hugo Lloris, plasserte kula enkelt i lengste hjørne, og sørget med det for sin 20. ligascoring for året - ett bak Harry Kane på motsatt ende av banen.

- Det er lenge siden jul, men der kom en gavepakke fra Dier, konstaterte ekspertkommentator i TV 2, Brede Hangeland.

I tv-kanalens pausestudio ble Salahs ro i avslutningsøyeblikket hyllet av Erik Thorstvedt.

- Vi ser at han tar seg ett sekund bare for å roe seg helt ned og bestemme seg for hvor han skal sette den. Det hadde vært gøy å ha pulsmåler på den fyren der! Jeg tror den pulsen hans bare ligger på hvilepuls hele veien, uansett, sa den tidligere Tottenham-keeperen.

Sánchez på bærtur

Tottenham-forsvaret gjorde i det hele tatt mye rart i begynnelsen av kampen. Etter drøyt ti minutter var det midtstopper Davinson Sánchez som på nesten komisk vis lot Sadio Mané få fri bane på venstrekanten, men kantspillerens forsøk på å nå Salah inne i feltet ble blokkert til corner.

Liverpool fortsatte å kjøre kampen, og etter 18 minutter havnet et James Milner-innlegg via Davinson Sánchez og bare noen centimetere utenfor stolpen.

Både Roberto Firmino og Virgil van Dijk fikk forsøke seg med hodet, men ingen av forsøkene traff Hugo Lloris' mål. Og da Christian Eriksen fikk sjansen i motsatt ende av banen, ble Tottenham-angrepet feilaktig avblåst for offside.

Dermed var det fortjent at Liverpool gikk til pause med 1-0-ledelse.

Gult kort for filming: - Svineri

Andre omgang startet rolig, men tolv minutter ut eksploderte det skikkelig foran Liverpools mål. En herlig flikk fra Dele Alli sendte Heung-min Son alene gjennom mot Liverpool-keeper Loris Karius, men sisteskansen var raskt ute og fikk blokkert koreanerens avslutning.

Returen falt ned hos nevnte Alli, som imidlertid fyrte ballen utenfor mål.

Det var gjestene som styrte spillet på Anfield nå, og gang på gang ble det skapt farligheter foran Liverpools mål. Mens det var vertene som hadde kontrollert fullstendig i første omgang, klarte de nå ikke å bygge opp et eneste angrep på skikkelig måte.

Men presset ga ikke uttelling, og da Dele Alli forsøkte å filme seg til straffespark ble han i stedet belønnet med gult kort av dommer Jonathan Moss.

- Det er rett og slett svineri av Dele Alli. Vi har sett det noen ganger før, og han gjør det igjen. Klokkeklart gult kort, var dommen fra Brede Hangeland på kommentatorplass.

Sinnssykt treff

Men det lå et Tottenham-mål i lufta, og scoringen skulle komme - på riktig så spektakulært vis.

Victor Wanyama hadde nettopp kommet inn på banen da Christian Eriksen slo inn fra venstre. Keeper Karius valgte upresset å bokse ballen vekk, men Liverpool-forsvaret klarte ikke å forlenge avklaringen vekk fra farlig sone.

Der kom Wanyama, banket til med utsiden av høyrebeinet fra 23 meters hold, og kula suste inn i krysset - utagbart for Karius.

- Det er ikke mulig å gjøre det bedre enn Wanyama gjør det her! utbrøt Brede Hangeland, og det var vanskelig å være uenig: Kilometermåleren ville antakelig være sprengt dersom man forsøkte å måle hastigheten på skuddet.

Ellevilt drama

Noen minutter senere økte dramatikken ytterligere: Harry Kane ble spilt gjennom, forsøkte å runde keeper Karius, men ble lagt i bakken. Dommer Moss pekte på straffemerket, men etter konsultasjon med sin assistentdommer så det ut til at kamplederen valgte å trekke tilbake sin avgjørelse - antakelig fordi Kane så ut til å stå i offside da han fikk ballen.

Men Moss valgte å holde på sin avgjørelse, og Harry Kane fikk muligheten til å score sitt 100. Premier League-mål fra elleve meter.

Straffen var imidlertid svak, ballen gikk rett på Karius, og Liverpool slapp med skrekken.

Så eksploderte Anfield da Salah banket inn 2-1 på overtid, mens jubelen stilnet med Kanes straffespark nummer to - som også ble kampens siste spark på ballen.

