Maguire skrev ny Leicester-kontrakt

Forsvarskjempen blir i klubben til 2023.

Leicester-stjernen Harry Maguire har skrevet under på en ny kontrakt med klubben. Det bekreftes på klubbens hjemmeside.

Den nye kontrakten strekker seg ut 2022/23-sesongen.

Maguire gjorde et strålende VM for England i sommer, og var sterkt koblet med en overgang til Manchester United. Det skjedde ikke, og nå har midtstopperen altså i stedet forlenget med «revene».

25-åringen kom fra Hull før forrige sesong, og ble i debutsesongen for Leicester kåret til årets spiller i klubben.

- Helt siden jeg kom til denne klubben, har jeg gjentatt hvor godt de har tatt var på meg. De ga meg en mulighet til å spille i Premier League og bygget en perfekt plattform for meg som endte opp med at jeg kunne prestere i VM. Jeg er veldig takknemlig. Jeg skylder klubben mye, og jeg ser fram til framtiden her, sier Maguire selv til Leicesters hjemmeside.

Leicester har åpnet sesongen med to seirer og to tap. Laget ligger på åttendeplass på tabellen.

