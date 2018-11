Manchester City ble for sterke for Manchester United

Sergio Agüero scoret for åttende gang i et Manchester-derby.

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED: 3-1

Manchester City vant byderbyet i Premier League mot sine arge rivaler, Manchester United søndag kveld. David Silva og Sergio Agüero scoret hvert sitt mål i hver sin omgang for Pep Guardiolas menn. På tampen av kampen scoret Ilkay Gundogan for de lyseblå, etter et vakkert samspill.

Anthony Martial scoret iskaldt på straffe for rødtrøyene i andre omgang, som et plaster på såret. Martial har nå scoret i fem strake kamper på rad for Manchester United.

I løpet av de tolv første rundene i Premier League har Manchester United sluppet inn utrolige 20 mål. Det betyr at de er åtte baklengsmål unna like mange mål som de hadde hele forrige sesong. Det reagerte TV 2s kommentator, Øyvind Alsaker på, da David Silva scoret Citys første mål for kvelden.

- Igjen kommer José Mourinhos lag dårlig igang. Dette er det 19. målet de har sluppet inn på tolv kamper. Det er urovekkende, sa Øyvind Alsaker fra TV 2s kommentatorboks. Agüero scoret senere i kampen, noe som gjør at United står oppført med 20 baklengsmål.

«De røde djevlene» har kun scoret 20 mål i Premier League denne sesongen. På grunn av tapet mot City har de ikke en positiv målstatistikk lenger, ei heller negativ mål-statistikk.

Sergio Agüeros mål mot Manchester United er hans åttende mål mot Manchester United. Ingen spillere har nettet flere ganger mot Manchester United enn den argentinske spissen.

8 - No player has scored more goals in @premierleague Manchester derbies than Sergio Aguero (8, level with Wayne Rooney). Fox. #MUNMCI pic.twitter.com/lMHGP5NZ1g — OptaJoe (@OptaJoe) November 11, 2018

Silva sendte City i føringen

David Silva sendte City i føringen etter 12 spilte minutter. Spanjolen fikk ballen på sølvfat fem meter fra mål, etter et flott innlegg fra navnebroren, Bernardo Silva.

Manchester City-kapteinen hadde ingen problemer med å sette ballen i mål, da han iskaldt dempet kula først, før han hamret ballen i nettaket.

- Vidunderlig!

Manchester City åpnet andre omgang på forrykende vis, da stjernespilleren Sergio Aguero straffet bortelaget på kontring.

Den argentinske spissen mottok ballen 40 meter fra mål og satt opp farten mot et ryggende United-forsvar. Argentineren spilte vegg med lagkameraten, Riyad Mahrez, før han dunket ballen i nærmeste kryss fra skrått hold. Skuddet var så hardt at David de Gea ikke rakk å få opp hende før ballen havnet i nettmaskene.

- For et vidunderlig mål, rett og slett vidunderlig. Det er åttende gang han gjør det i et Manchester-derby! Han fortsetter å levere. Mannen som sendte City til topps i 2012, da City vant serien på bekostning av United, utbrøt Alsaker om den gråhårede argentineren.

Lukaku fikk straffespark

Da timen var spilt ble Romelu Lukaku byttet inn til fordel for Jesse Lingard. Det fikk umiddelbar virkning, da Lukaku ikke hadde vært på banen i mer enn 30 sekunder, før han sikret United et straffespark.

Det satte Anhony Martial iskaldt til høyre for en sjanseløs Ederson, som gikk feil vei.

Etter 86 minutter avsluttet Ilkay Gyundugan et nydelig City-angrep. Tyskeren fikk servert ballen etter et nydelig innlegg av Bernardo Silva.





Var åpen om Pogbas skade

Den store snakkisen før lørdagens derby var at Paul Pogba ikke var med i United-troppen mot rivalene.

José Mourinho forklarte at den høyreiste franskmannen ble skadet tidligere i uka, da Manchester United møtte Juventus i Champions League. Portugiseren bedyret at Pogba burde blitt byttet ut underveis i kampen, men slik ville ikke Uniteds midtbanegeneral ha det.

- Han ble skadet under kampen i Torino. Han følte at han kunne motstå, fordi han følte at det var en så viktig kamp for laget. Han gjorde det offeret for oss, og da var det umulig for ham å komme seg til denne kampen. Han er en veldig viktig spiller for oss, avsluttet Mourinho om stjernespilleren.

