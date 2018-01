Manchester City gikk enkelt videre i FA-cupen

Manchester City måtte tåle flere tøffe dueller mot Campionship-klubben da de avanserte i FA-cupen.

CARDIFF - MANCHESTER CITY: 0-2

Manchester City tok seg enkelt videre mot Cardiff i FA-cupen søndag. Kevin De Bruyne og Raheem Sterling sørget for at Manchester City kom seirende ut mot det walisiske laget.

Det kunne fort sett verre ut for Cardiff, da de burde hatt en utvisning før pause. Leroy Sané ble byttet ut i pausen i cup-kampen, etter en skrekktakling av Cardiff-spilleren, Joe Bennett.

- Den er så stygg, det er rødt kort for meg. Han sprinter i 70 meter før han blir offer for vedhogst, sa Lars Tjærnås om taklingen til Bennett.

Bennett ble utvist på tampen av kampen, da han mottok sitt andre gule for å kveste unggutten, Brahim Diaz. Pep Guardiola ble fly forbanna etter Bennetts andre stygge takling og var tydelig frustrert over at Bennett ikke måtte forlate banen etter taklingen på Sané.

- Sané er ute

Det sitter sikkert noen nervøse fantasy-spillere med Leroy Sané på laget som lurer på hvordan det gikk med den lynraske vingene, etter den grufulle taklingen. Kevin De Bruyne håpet på at det ikke gikk så ille med lagkameraten, da han snakket med BBC.

- Vi visste hvordan de spilte og de fikk tatt oss noen ganger og sånn er fotballen, men Leroy er skadet, men forhåpentligvis gikk det ikke så ille, sa De Bruyne til BBC etter kampen.

Pep Guardiola var svært missfornøyd med dommerne etter kampen mot Cardiff.

- De må beskytte spillerne, ikke mine spillere, men alle spillerne. De må gjøre jobben sin. Leroy er ute nå, vi får se hvor lenge han er skadet i morgen, sa Guardiola til BBC.

De Bruyne-frispark

Før ti minutter var passert scoret Kevin De Bruyne Manchester Citys første mål for kvelden på elegant vis. City fikk tildelt frispark på en 17-18 meter og belgieren hadde ingen problemer med å lure ballen under muren og bak en sjanseløs Neil Etheridge.

Etter en nydelig City-kontring dunket Bernardo Silva ballen i krysset, etter 25 minutter. Dessverre for portugiseren var en offsideplassert Leroy Sané et forstyrrende moment for keeperen, ifølge dommer Lee Mason.

Sterling doblet ledelsen

I det 37. minutt kunne Sterling stange inn 2-0-målet og det var mye på grunn av et nydelig innlegg av Bernardo. Ekspertene i Viasat-studioet skrøt stort av portugiserens ferdigheter.

- Se det innlegget, se den hastigheten, se på den presisjonen, skrøt Lars Tjærnås av Bernardo-innlegget fra Viasat-studioet.

Skrekktakling

På overtid i andre omgang så Cardiff-spilleren, Joe bennett, rødt da han grisetaklet Leroy Sané. Bennett gikk inn med knottene først og tok standfoten til tyskeren.

Viasat-ekspertene mente Bennett var heldig som kom seg unna situasjonen med gult kort. Sané ble byttet ut i pausen.

Nærme drømmemål

I det 68. minutt gikk det et gisp gjennom Cardiff City Stadion, da Junior Hoilett sendte avgårde en suser mot lengste kryss. Ballen strøk like ovenfor tverrliggeren og Claudio Bravo kunne puste lettet ut.





I det 76. minuttet fikk Sterling muligheten til å bli tomålsscorer, da De Bruyne fant han med et nydelig gjennomspill. Sterling klarte riktignok ikke å overliste Cardiffs sisteskanse, Etheridge.





