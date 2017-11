Manchester City med strålende angrepsfotball i ny sterk seier

Scoringer etter læreboka ga seier nummer elleve på tolv kamper.

LEICESTER - MANCHESTER CITY 0-2:

Premier Leagues suverene ligaleder Manchester City sto overfor en potensielt vanskelig bortekamp da Leicester ventet som motstander.

Blåtrøyene fra East Midlands har fortsatt mange av de samme spillerne som vant ligaen halvannet år tilbake i tid. Dessuten hadde ikke Claude Puels mannskap tapt på de siste seks kampene. Etter sparkingen av Puels forgjenger, Craig Shakespeare, var det blitt to seirer og en uavgjort på lørdagens verter.

Men dem som hadde tro på at Manchester City skulle avgi poeng for andre gang denne sesongen, måtte konstatere at topplaget rett og slett ble for gode - igjen.

Praktmål



Spesielt Kevin De Bruyne utsøkte 0-2-mål fire minutter etter hvilen var verdt inngangspengene for dem som setter pris på flott fotball.

Den belgiske midtbanestjernen var både sentral i oppbyggingen av spillet, og den nådeløse avslutteren, da City gikk lynraskt i angrep. Det skjedde rett etter et stolpetreff fra Leicesters Harry Maguire.

Den tidligere Leicester-stjernen Gary Lineker beskrev kontringen og perlemålet på følgende måte på Twitter:

- Leicester traff stolpen, men på kontringen gjør et sykelig nådeløst skudd fra Kevin De Bruyne det til 2-0.

Leicester hit the post but on the counter a sickeningly ferocious shot from De Bruyne makes it 2-0. — Gary Lineker (@GaryLineker) November 18, 2017

De Bruynes stjernetreff med venstrefoten suste inn i vinkelen bak Kasper Schmeichel. Hjemmelaget virket resignert det meste av de resterende 40 minuttene og var noe heldig som unngikk tap med større sifre.

Helt utspilt



Et mønsterangrep like før sidebyttet ble avsluttet av at Gabriel Jesus nærmest kunne spasere inn 0-1 i tomt mål.

David Silva spilte brasilianeren på blank kasse, men Raheem Sterling skal også ha sin del av æren for forspillet. Lynvingen fant spanjolen med flest målgivende pasninger i Premier League i bakrom bak et Leicester-forsvar som hadde mistet oversikten over City-løpene inn i feltet.

Manchester City har utrolige 34 av 36 mulige poeng i Premier League og virker fortsatt temmelig ustoppelige på veien mot et eventuelt nytt ligamesterskap.

Mest sett siste uken