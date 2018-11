Manchester City-stjerne med kneoperasjon

Manchester City-forsvarer Benjamin Mendy må belage seg på et opphold på sidelinen etter at han onsdag ble operert i kneet.

- Manchester City bekrefter at Mendy har operert sitt venstre kne, skriver Manchester-City i en pressemelding sent onsdag kveld.

Der opplyses det ikke hvor lenge franskmannen er satt ut av spill.

Mendy var tatt ut i den franske troppen som møter Nederland i nasjonsligaen fredag, men trakk seg etter at det ble klart at en operasjon var nødvendig.

I pressemeldingen står det at 24-åringen ble operert i Barcelona.

Etter at han røk et korsbånd i høyre kne mot Crystal Palace i september 2017 mistet han flere kamper forrige sesong. Mendy returnerte i april i år og har startet i ni av de 12 første kampene inneværende sesong.

Onsdag postet Mendy et bilde på Instagram hvor han fortalte at han vil være ute en stund og at de som har han på Fantasy Premier League må vente noen runde med å bruke ham som kaptein. Torsdag postet Mendy et bilde på Instagram med en noe humoristisk tekst.

