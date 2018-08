Manchester City tapte poeng etter omstridt scoring

Nyopprykkede Wolves klarte uavgjort mot ligamesteren.

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CITY 1-1:

En scoring med hånda, et uteblitt straffespark og et frispark i metallet på overtid bidro til mye dramatikk i en underholdende kamp mellom Wolves og Manchester City.

Det regjerende mesterlaget røk på sitt første poengtap for sesongen. Og det skjedde ikke uten kontroverser.

To dramatiske minutter tidlig i den andre omgangen inneholdt noen meget omstridte hendelser.

Først tok Wolves og Willy Boly ledelsen på det som ved første øyekast så ut som en stupheading fra midtstopperen. Reprisene viste dog at franskmannen misset marginalt med hodet, og isteden styrte ballen inn med høyrearmen.

Den tilsynelatende uforskyldte handsen ble ikke oppdaget av kampens dommere, og det så heller ikke ut til at verken keeper Ederson eller andre City-spillere fikk med seg det som faktisk skjedde.

Etter å ha nølt litt, jublet Boly uansett for 1-0 med lagkameratene, og målet ble godkjent.

- Manchester City ble snytt. De kan føle seg litt urettferdig behandlet og litt uheldig som ikke tar alle poengene. Men Wolverhampton er et lag å bli glad i, og det ene poenget er som en seier for dem, oppsummerte Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio.

Straffespark som uteble



Få minutter etter Wolves-målet ble David Silva hektet bakfra av Rúben Neves godt inne i hjemmelagets straffefelt, rett før han skulle til å skyte. Martin Atkinson vinket spillet videre, til spanjolens store frustrasjon.

Vanligvis sindige Silva protesterte heftig etterpå og ble vist det gule kortet for det.

- Silva blir jo hekta, så det er et straffespark City blir snytt for her, kommenterte Hangeland.

Manager Guardiola la derimot ingen skyld på dommeravgjørelser da han ble intervjuet etter kampslutt. Assistanse fra videomdommere er ennå ikke inført i Premier League, noe spanjolen også påpekte da han ble spurt om målet til Willy Boly og Wolverhampton.

- Det er ikke noe jeg skal legge meg opp i. Premier League kommer til å bestemme selv når VAR kommer til å bli brukt, sa Guardiola til Sky Sports.

MARGINER IMOT: Manchester City og Sergio Agüero hadde ikke hellet med seg borte mot Wolverhampton.

Fem minutter etter straffesituasjonen ble City idømt en frispark som virket mer av den billige sorten. Den ble benyttet meget godt.

Ilkay Gündogan bøyde ballen presisit inn i feltet, og der kom Aymeric Laporte ilende innover med et perfekt løp. City-stopperen knuste landsmann og Wolves-målscorer Boly i luftduellen og stanget inn 1-1.

Manager Pep Guardiola forsøkte å bytte inn både Gabriel Jesus, Leroy Sané og storkjøpet Riyad Mahrez i jakt på vinnermålet, men det mer nettsus ble det ikke på Molineux Stadium.

Agüero kom nærmest nesten fem minutter på overtid da han skjøt et frispark i tverrliggeren, for øvrig Citys tredje avslutning i aluminiumen for dagen.

Kompany-jubileum



Vincent Kompany var tilbake i Citys startoppstilling da Huddersfield ble knust i forrige ligarunde. Mot Wolves ble kapteinen sendt på banen for 250 gang i Premier League, og 32-åringen ble dermed første belgier som har klart den milepælen.

Kompany markerte det tidlig med en hard og sein takling mot midtbaneprofilen Rúben Neves. Citys hærfører ble belønnet med et velfortjent gult kort av dommer Atkinson allerede i tolvte spilleminutt.

Gündogan kom til oppgjørets første store sjanse, etter at Sergio Agüero styrte et høyt oppspill videre i bakrom med hodet. Avslutningen til Gündogan fra skrått hold til venstre ble for svak til å gi Rui Patrício alvorlig trøbbel.

Etter 20 spilleminutter trodde tusenvis av hjemmesupportere at Raúl Jiménez hadde sendt Wolves i føringen etter et svakt balltap fra Kompany. Diego Jota avanserte mot feltet og forsøkte et skudd som gikk via Aymeric Laporte og videre til Jiménez på blankt mål.

Dessverre for vertene var mexicaneren en liten meter på feil side av City-forsvaret da Jota sendte i vei avslutningen.

Marginale bom



Bare sekunder seinere spilte Manchester City seg kjapt til en enorm mulighet. Ballen gikk raskt ut til høyre og derettet inn i feltet.

Der møtte Agüero ballen perfekt. Argentineren skjøt resolutt i stolperota.

Minuttet etterpå var det angrepskollegaen Raheem Sterling som klemte til fra litt lengre distanse. Ballen fikk en bortimot perfekt skru mot vinkelen, men Rui Patrício fikk styrt ballen bort via tverrliggeren med et tigersprang.

Både Jiménez og Agüero fikk muligheter til å prikke inn et ledermål seinere, men ebbet likevel ut uten scoring.

Uttellingen, nerven og de omdiskuterte hendelsene tok seg opp enda noen hakk da lagene hadde byttet side.

Og det endte altså med ett poeng til hvert av lagene.

