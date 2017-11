Manchester City topper liste over verdens mest verdifulle lag

Premier League-klubbene preger listen, med hele fem klubber inne på topp ti-listen.

CIES Football Observatory har regnet ut hvilke klubber som har spillere som er verdt mest penger, og har konkludert med at Manchester City har verdens mest verdifulle spillertropp.

Premier Leagues serieledere er spekket av lovende talenter, samt etablerte verdensstjerner. I tillegg ble spillertroppen forsterket betydelig i sommerens overgangsvindu.

Det sørger for at nettstedet plasserer City helt øverst på listen, like foran Tottenham. London-lagets verdi dras opp av spisstjernen Harry Kane, men kan uansett slå seg på brystet med å ha en anslått verdi på hele 11 milliarder kroner for spillertroppen.

CIES viser til en egenutviklet algoritme som brukes til å regne ut verdien av spillerne.

Manchester United, som også har brukt store summer på å forsterke spillertroppen, havner på en femteplass på listen, og må nøye seg med å ha Premier League tredje mest verdifulle tropp. Som en trøst kan de rødkledde konstatere at stjernespissen Romelu Lukaku verdsettes svært høyt, og regnes av CIES for å være verdens tredje mest verdifulle spiller. Kun Neymar og Harry Kane anslås å være verdt mer enn belgieren.

Topp 10-listen:

1. Manchester City (11,28 mrd)

2. Tottenham (11 mrd)

3. Barcelona (10,65 mrd)

4. Chelsea (9,85 mrd)

5. Manchester United (8,7 mrd)

6. Real Madrid (8,52 mrd)

7. Liverpool (8,5 mrd)

8. PSG (8,15 mrd)

9. Atlético Madrid 7,55 mrd)

10. Juventus (7 mrd)

Resten av listen på 98 lag finner du på CIES-nettsidene.

