Manchester United ble for sterke mot Everton på Old Trafford

Klatret forbi Everton på tabellen.

MANCHESTER UNITED - EVERTON: 2-1

Anthony Martial og Paul Poba ble tungen på vektskålen for Manchester United mot Everton, i Premier League lørdag (se video av målene lenger ned i saken). Franskmennene scoret i hver sin omgang, da United klatret fra 10.- til 8.-plass i på tabellen i den engelske toppdivisjonen.

Everton skapte spenning igjen i kampen da Gylfi Sigurdsson scoret på straffe for bortelaget 15 minutter før full tid. Men det ble med et mål for Everton på Old Trafford.

Et av lagene de røde djevlene passerte var nettopp Everton, som beveger seg ned til en 9.-plass på tabellen, to poeng bak José Mourinhos menn.

Reagerte på Pogbas straffeteknikk

Manchester Uniteds omdiskuterte ving, Anthony Martial, har vist god form i United-trøya de siste Premier League-rundene og gjorde det samme igjen mot Everton søndag. Franskmannen skaffet straffe til hjemmelaget etter å ha blitt felt av Idrissa Gana inne i feltet.

Martials lagkamerat og landsmann, Paul Pogba, la ballen på krittmerket og skulle ta den påfølgende straffen på Old Trafford. Midtbanespilleren utførte straffesparket på sin noe spesiell metode, da han bruker ekstremt lang tid fra dommer blåser i fløyta til han tar straffesparket (se video av straffeteknikken lenger ned i saken).

Franskmannen trippet sakte, men sikkert, mot mål før han avsluttet. Everton-keeper Jordan Pickford hang dog med på notene og fikk avverget straffescoring. Men til sisteskansens frustrasjon gikk ballen rett tilbake i beina til Pogba, som enkelt satte returen i mål.

I pausen hadde TV 2-ekspertene, Petter Myhre og Erik Thorstvedt, studert Pogbas straffemetode og de vil ikke anbefale den.

- Jeg vil ikke anbefale den for andre. Det blir ekstremt mye fokus på skrittene, sa Petter Myhre fra TV 2s Premier League-studio i pausen.

Vurderer å endre metoden

Paul Pogba møtte Sky Sport til et intervju etter kampen, hvor han ble bedt om å forklare straffeteknikken sin. Franskmannen fortalte at han ikke forstod

- Jeg prøver å gjøre keeperen usikker. Kanskje jeg må endre det da, keeperne har begynt å skjønne teknikken min. Jeg skyter alltid sånn og det er alltid sånn jeg har tatt straffer, sa Poba til Sky Sports etter kampen.

- Jeg var heldig, men det viktigste er at ballen gikk i mål, fortalte en smilende Pogba.

Mourinho elsker Pogbas mentalitet

Manchester United-manager, José Mourinho, hadde også mye å si om Pogbas straffemetode.

- Han er en bedre straffesparker enn meg og han har motet til å ta et nytt straffespark, selv om han bommet på det forrige. Jeg liker ikke spillere som ikke vil ta straffer, men Pogba vil ta det, sa Mourinho under Sky Sports-intervjuet.

Sky Sports-reporteren spurte også portugiseren om Pogba burde endre straffemetoden sin, noe Mourinho var positiv til.

- Jeg vil ikke si noe dumt, men kanskje han må endre straffemetoden, men jeg vil ikke at han skal endre mentaliteten sin. Keeperen begynner å forstå hva han driver med og vi må gi han ære for å redde straffen, sa Mourinho etter kampslutt.

Reduserte på straffe

I andre omgang benyttet Martial muligheten da han kunne fyre av fra cirka 17 meter og doblet ledelsen på Old Trafford. United-vingen skrudde ballen hardt og presist i lengste hjørne bak en sjanseløs Jordan Pickford.

Everton fikk reduseringen de jobbet så hardt for etter 75 minutter, da Gylfi Sigurdsson var tryggheten selv fra straffemerket. Richarlison ble felt av Chris Smalling inne i sekstenmeteren og dommeren var aldri i tvil om at det var et straffespark.

Kampen endte til slutt 2-1 til hjemmelaget. Romelu Lukaku startet kveldens kamp på banken da gamleklubben gjestet Old Trafford, men kom innpå banen i andre omgang.

Belgieren fikk en gyllen mulighet til å avgjøre kampen etter 82 minutter, da han mottok et nydelig innlegg og kunne avslutte med hodet umarkert fra kloss hold. Men belgieren maktet ikke å få ballen på mål, da avslutningen ble av det horrible slaget. Lukaku har ikke scoret for United på åtte kamper.

Les også: Ross Barkley viste ekstreme kvaliteter da han ledet Chelsea til seier

Svak målforskjell for United

United ligger for øyeblikket ni poeng bak Liverpool, som leder ligaen med 26 poeng. United har med andre ord 17 poeng etter ti spilte kamper.

Før søndagens kamp stod United med en målforskjell på -1 i Premier League denne sesongen. Scoringsstatistikken hadde ikke sett så ille ut etter ni ligakamper for «de røde djevlene» siden 1990/91-sesongen. Etter kampen mot Everton ligger målforskjellen på 0. Manchester United har altså ikke scoret flere mål, enn de har sluppet inn, ti kamper ut i sesongen.

Mest sett siste uken