Manchester United får gjennomgå: - Det er store navn på papiret, men det betyr ikke at du har et bra lag

Fotballekspert Graeme Souness har ikke latt seg overbevise av Manchester United denne sesongen.

Søndag gikk Manchester United på et begredelig tap borte mot et hardtkjempende Newcastle.

Til tross for at de rødkledde kom seg til flere store målsjanser i kampen, var det Matt Ritchie som endte med å score kampens eneste mål da han overlistet David de Gea.

Nå skiller det kun to poeng mellom United på andreplass og Liverpools tredjeplass.

I Sky Sports’ studio satt tidligere toppspiller og manager, Graeme Souness. Spesielt kjent for sin tid i Liverpool, ble Souness spurt om han tror Liverpool nå har troen på at de kan ta andreplassen i Premier League.

- Definitivt. Hvis du ser på kampene deres, med bortekampene de har igjen, så vil de definitivt mene at de kan ta andreplassen, sier Souness ifølge Daily Mail.

FOTBALLEKSPERT: Graeme Souness.

I tillegg til at Manchester United gikk på at tap mot Newcastle, vant nemlig Liverpool sin kamp søndag. Southampton ble flere hakk for små i møte med Jürgen Klopps menn, og tapte til slutt 0-2 etter mål av Roberto Firmino og Mohamed Salah.

Til tross for å ha levert en mer enn brukbar poengfangst den siste tiden, lot ikke Souness seg imponere over Manchester Uniteds prestasjoner mot Newcastle.

- Jeg synes United «uffet seg». José snakket masse om Newcastle etter kampen, men ikke noe om eget lag. Det er fordi han vet at de ikke var spesielt gode i dag, sier Souness ifølge Daily Mail.

- Han har en god samling spillere, som er store navn på papiret, men det betyr ikke at du har et bra lag. Jeg tror han er bekymret over dagens prestasjoner.

Én som derimot har overrasket Souness positivt, er Liverpools Mohamed Salah. Egypteren, som ble kjøpt fra Roma i sommerens overgangsvindu, har imponert stort med å banke inn hele 22 mål på 26 seriekamper så langt denne sesongen. I tillegg står Salah oppført med sju målgivende pasninger.

- Salah har overrasket meg. Jeg trodde ikke han ville komme i nærheten av de scoringene han har nå, sier Souness.

I neste serierunde venter Chelsea som motstand for Manchester United, mens Liverpool tar imot West Ham.

