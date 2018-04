Manchester United klare for FA-cupfinalen

Manchester United tok seg videre til FA-cupfinalen etter seier mot Tottenham på Wembley.

MAN UTD - SPURS 2-1:

Jose Mourinhos menn vant lørdagens semifinale mot Spurs 2-1 etter først å ha ligget under 0-1.

Dele Alli sendte nemlig Tottenham opp i ledelsen etter ti minutter, men Manchester United slo tilbake.

Først utlignet Alexis Sanchez midtveis i førsteomgangen, før Ander Herrara sørget for United-seier med sin 2-1-scoring i andre omgang.

Spurs forsøkte å slå tilbake etter at Herrera scoret, men London-laget skapte lite mot et solid United-forsvar mot slutten av kampen.

- Jeg er selvfølgelig veldig fornøyd. Vi er i en ny finale og vi begynner å bli vant til å være i finaler, sier Herrera til BBC etter kampen.

- Alt denne klubben handler om er titler og finaler. Midtforsvaret gjorde en utrolig jobb i dag, forteller baskeren.

Manchester United møter nå Chelsea eller Southampton i FA-cupfinalen på Wembley 19. mai. De to sistnevnte lagene møtes i semifinale søndag.

Mourinho: - Vi fortjener det

United-manager Mourinho mener at laget hans tok en fortjent seier mot Tottenham.

- Vi fortjener det. Hvis man deler opp kampen i perioder så var vi det beste laget i flere av de periodene. Til og med da de hadde ballen mest mens vi ledet så hadde vi fullstendig kontroll, sier Mourinho til BBC.

Portugiseren slår nå tilbake mot kritikerne.

- Vi bør stille spørsmålet om hvorfor det er så mange som kritiserer oss. Vi kan ende på andreplass med seks poeng til. Hvis vi klarer det mot alle de fantastiske lagene vi møter så vil det være en god prestasjon av en klubb som ikke har klart det på noen år nå, forteller United-manageren.

- Dette vil også være vår fjerde finale på tre år, så det blir kanskje litt for mye kritikk, sier Mourinho.

Skuffet Alli

For Tottenhams del betyr lørdagens tap at klubben nå har tapt åtte semifinaler i FA-cupen på rad.

Målscorer Alli var en skuffet mann etter oppgjøret på Wembley.

- Man kan ikke ta ledelsen 1-0 for så å komme under 1-2 mot et lag som Manchester United. Vi kan ikke tillate oss å komme i en sånn situasjon, sier Alli til BBC.

- Vi skuffer hverandre. Det er veldig skuffende. Vi må heve oss og sørge for at vi avslutter sesongen sterkt nå, forteller Alli.

Tottenham dominerte i starten

Lørdagens semifinale på Wembley startet i et forrykende tempo med to lag tydelig sultne på å komme seg til FA-cupfinalen.

Det var imidlertid Tottenham som kom best i gang. Manchester United forsøkte å legge press på London-laget ved å stå høyt, men det utnyttet Spurs da Davinson Sanchez slo en lang ball opp mot Christian Eriksen på høyresiden. Dansken gjorde alt rett da han slo en perfekt pasning inn foran mål hvor Dele Alli skled inn 1-0 for Spurs etter 10 minutter.

SCORET: Dele Alli setter inn 1-0 for Tottenham mot Manchester United.

I minuttene som fulgte etter scoringen tok Pochettinos menn fullstendig over kampen. Harry Kane holdt blant annet på å komme seg på scoringslisten etter 13 minutter da Heung-Min Son la inn til engelskmannen på bakre stolpe, men dessverre for Spurs var Kane noen centimetere unna fra å øke ledelsen.

Kane var igjen involvert i en Tottenham-sjanse noen minutter senere da han spilte til Eriksen i en god skuddposisjon like utenfor Uniteds sekstenmeter, men dansken fikk et dårlig treff på ballen som gikk til side for mål.

United slo tilbake

Etter en god Tottenham-periode kom Manchester United mer inn i kampen igjen utover omgangen.

Før kampen ble det i engelsk presse spekulert om hverken Paul Pogba eller Alexis Sanchez kom til å få starte kampen etter det som blir beskrevet som en skuffende periode av de to stjernene, men United-fansen skal nok være glad for at Mourinho valgte å gi de to tillit for det var nettopp Pogba og Sanchez som kjempet de rødkledde tilbake i kampen igjen.

Pogba fikk virkelig vist seg frem da viste muskler og kriget til seg ballen fra Mousa Dembélé på venstrekanten etter 23 minutter. Franskmannen la så ballen inn i boksen hvor nevnte Sanchez headet inn utligningen for United.

UTLIGNET: Alexis Sanchez utlignet for Manchester United midtveis i første omgang.

Kampen jevnet seg mer ut mot slutten av omgangen, men ett minutt på overtid var Tottenham nær ny scoring da Eric Dier forsøkte seg med et skudd fra distanse. Ballen gikk via Chris Smalling, men Manchester United og David de Gea slapp med skrekken da avslutningen endte i stolpen.

Ved pause stod det dermed fortsatt 1-1 etter 45 intense minutter på Wembley.

United scoret igjen

Det ble en jevnspilt start på andreomgangen hvor Tottenham hadde mest ball, mens United fokuserte på mer direkte angrepsspill.

Og det var Mourinho som traff best med taktikken etter 62 minutter da United slo en lang ball opp mot Lukaku som lot ballen gå videre til Sanchez. Chileneren la deretter inn til Herrera som banket til og satte inn 2-1 for Manchester United bak Michel Vorm.

Kampen fortsatte med Tottenham som presset på for utligning, mens Manchester United jaget kontringer.

Til tross for at Spurs prøvde å legge press på de rødkledde så slet de med å spille seg gjennom United-forsvaret. Eriksen kom riktignok til en brukbar mulighet da han skjøt fra distanse etter 73 minutter, men De Gea virket å ha grei kontroll på skuddet som gikk til side for mål.

Manchester United skapte også noen muligheter mot slutten av kampen og Pogba kom blant annet til en god skuddmulighet etter 75 minutter spill, men Vorm fikk slått ballen til corner.

Spurs klarte aldri å slå tilbake mot United lørdag kveld og dermed tok Manchester United seg til FA-cupfinalen.

