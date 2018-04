Manchester United med ellevill snuoperasjon mot Manchester City

Pep Guardiola og Manchester Citys gullfest ble utsatt.

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED 2-3:

Manchester City styrte mot storseier i byderbyet mot Manchester United, og dermed ligagull i sesongen 2017/18. Tre raske United-mål snudde likevel kampen, og gullfesten er midlertidig utsatt.

For etter en førsteomgang hvor vertene hadde full kontroll, og ledet 2-0 etter mål fra Vincent Kompany og Ilkay Gündogan, smalt det hardt tilbake fra rødtrøyene etter hvilen. Først scoret Paul Pogba to mål på rappen, før Chris Smalling satte inn 3-2 til gjestene.

Et lamslått publikum på Etihad Stadium måtte innse at kampen endte med seier for bortelaget.

- Det var en «crazy» kamp! En klassiker. Manchester City skulle avgjort i første omgang. Jeg vet fremdeles ikke hvordan Manchester United kom seg tilbake i denne kampen, oppsummerte TV 2s Trevor Morley etter kampslutt.

Mourinho med forsvarstale



Etter kampen valgte en behersket José Mourinho å legge fokus på at det var viktig for hans lag å vise at man er et godt lag.

- Jeg er ikke en så dårlig manager som folk mener jeg er. Laget vårt er ikke så dårlig som de sier vi er. Det var viktig for oss å vinne i dag, og å sikte oss inn på å ta andreplassen i ligaen. Det er viktig for oss å bevise at vi er det nest beste laget i England denne sesongen, sier Mourinho til Sky Sports etter kampslutt.

Han var helt klar på at Manchester City kommer til å vinne ligaen.

- Jeg ville ikke spolere noen fest. De kommer til å feire før eller senere. Jeg var her for å skaffe oss så mange poeng som mulig, sier United-manageren.

Kaptein Kompany åpnet ballet

Manchester City åpnet litt forsiktig, men etter halvspilt første omgang kom kampens første skremmeskudd fra de lyseblå. Bernardo Silva kombinerte vakkert med Raheem Sterling, før han avsluttet fra kloss hold. David de Gea var med på notene, og de rødkledde gjestene.

Etter 26 minutter måtte de Gea likevel se ballen i nota bak seg. Og det ble et «déjà vu» for Manchester United-fansen. Akkurat som da ligaen skulle avgjøres i 2012, steg Vincent Kompany til værs ved en dødball. City-kapteinen knuste Chris Smalling i lufta, og stanget vertene i føringen.

SCORING: Vincent Kompany scoret kampens første mål.

Vakker Gündogan-vending

Fem minutter etter doblet de lyseblå ledelsen. Sterling fant Ilkay Gündogan innenfor 16-meteren. Tyskeren vartet opp med en lekker vending, før han tuppet ballen til side for Uniteds målvakt.

Hjemmelaget kunne ledet enda klarere til pause. Sterling var gjennom ved to anledninger, men avslutningene satt ikke for lynvingen. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-0.

Pogba-dobbel

Allerede sju minutter ut i andre omgang, var det kamp igjen. Ander Herrera brystet ballen ned til Paul Pogba, som hamret inn reduseringen fra kloss hold. 25-åringen virket innbitt på å utsette Citys gullfest.

Og minuttet etter var franskmannen der nok en gang. Et vakkert innlegg fra Alexis Sánchez havnet på hodet til Pogba, som stanget inn 2-2.

Manchester United stoppet ikke der. Etter 70 minutter var snuoperasjonen komplett. Sánchez skrudde inn en dødball. Inne foran mål dukket Chris Smalling opp og bredsidet inn 3-2.

Tok full fyr

13 minutter før slutt tente spillerne på alle plugger ute på gressmatta. Først ropte de lyseblå på straffespark da Sergio Agüero gikk i bakken i straffefeltet etter å ha blitt klippet ned av Ashley Young.

Dommer Martin Atkinson vinket spillet videre, og på den påfølgende kontringen meiet Fernandinho og Kompany ned Jesse Lingard. Det tok flere minutter å roe ned frustrerte spillere, og kampen fortsatte.

To minutter før full tid headet Agüero en heading mot Uniteds mål. En fantastisk redning fra David de Gea sørget for hjørnespark. På corneren fikk Sterling avsluttet, men ballen smalt i metallet og ut. Dermed vant José Mourinhos gutter 3-2.

Mest sett siste uken