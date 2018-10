Manchester United slår tilbake mot José Mourinho-påstander

Nekter for at manageren får sparken.

Ifølge Sky Sports, slår Manchester United tilbake mot påstandene om at José Mourinho får sparken i klubben uavhengig av resultat mot Newcastle, lørdag.

Klubben skal ifølge TV-kanalen nekte for at noe slik er på trappene. Også BBC hevder portugiseren sitter trygt i managerstolen på Old Trafford.

Rykter fredag kveld

The Mirror var avisen som fredag kveld kom med nyheten om at Mourinho er ferdig som Manchester United-sjef, uavhengig av lørdagens Premier League-kamp.

De hevdet at manageren ikke lenger har styrets tillit. Avisen skrev at klubbledelsen med direktør Ed Woodward i spissen har fått nok av Mourinho.

Avisen hevdet at tidligere Real Madrid-trener Zinedine Zidane er favoritt til å erstatte Mourinho, mens Michael Carrick kan bli et midlertidig alternativ.

Mourinho skal ha krevd støtte

I etterkant av påstandene skrev annerkjente Mark Ogden i ESPN at José Mourinho krever at styret offentlig skal gå ut og støtte han. Portugiseren skal ha ønsket denne offentlige støtten i flere uker, og skal nå ha vært svært irritert over at denne støtten ikke har kommet.

Lørdag morgen ser det likevel ut til at styret har bestemt seg for å komme med en offentlig melding om at portugiseren får bli værende som Manchester United-manager.

