Manchester United slo Burnley på bortebane da Marcus Rashford så rødt

Både Romelu Lukaku og Alexis Sanchez storspilte mot Burnley, det gjorde ikke Marcus Rashford.

BURNLEY - MANCHESTER UNITED: 0-2

Etter å ha tapt to av sine tre første kamper i ligaen var det svært viktig for Manchester United å komme seirende ut mot Burnley på Turf Moor søndag.

Det klarte «de røde djevelen», takket være to mål av Romelu Lukaku i første omgang. De kunne også notere seg for sin første kamp i ligaen denne sesongen uten baklengsmål.

Det skulle dog ikke bli en udramatisk kamp på Turf Moor. Joe Hart reddet Paul Pogbas straffeskudd, da timen var spilt og Marcus Rashford ble utvist kort tid etter straffemissen. Da hadde han vært på banen i kun ti minutter.

Rashford nikket til Burnley-spilleren, Phil Bardsley, i det 71. minutt, som førte til at engelskmannen fikk direkte rødt kort. Situasjonen minnet mye om da Richarlison nikket til en Bournemouths Adam Smith, forrige Premier League-runde, noe som også førte til rødt kort.

- Du ser han nikker til Bardsley der, ja. Det der er ikke greit, uttalte TV 2s kommentator, Endre Olav Osnes om situasjonen.

Dermed måtte United klare seg med ti mann de siste 20 minuttene, noe de mestret godt. Lukaku hadde større muligheter til å score hat-trick på kontringer for United på tampen av kampen, i motsetning til Brunley som slet med å komme til de store sjansene.

Lukaku-dobbel før pause

Romelu Lukaku ble servert et nydelig innlegg av Alexis Sanchez, like før halvtimen var spilt. Den høyreiste belgieren fikk headet ballen uforstyrret fra kloss hold og rett i mål.

- Det der er et ekstremt godt slått innlegg, utbrøt TV 2s kommentator, Endre Olav Osnes.

Det skulle ikke ta lang tid før Lukaku var i aksjon igjen, for «de røde djevlene», da han var på rett sted til rett tid, etter klabb og babb inne i Burnley-feltet.

Alexis Sanchez startet angrepet med en nydelig hælflick, som havnet i føttene på Luke Shaw. Venstrebacken fikk sendt ballen videre til Lukaku, som feilvendt sentret ballen til Jesse Lingard. Engelskmannens skudd ble blokkert av en Burnley-forsvarer, før den spratt rett foran Lukaku, som dunket ballen i mål fra cirka fem meter.

- Klønete av Lennon

I andre omgang skjedde det svært lite, frem til innbytteren, Marcus Rashford ble felt av Aaron Lennon innenfor 16-meteren, da timen var spilt.

- Det der er svært klønete av Lennon, sa TV 2-kommentator, Osnes om Lennons felling i feltet.

Dermed fikk Paul Pogba muligheten til å sette sin tredje straffe på rad i Premier League, denne sesongen.

Men den tidligere Manchester City-keeperen Joe Hart leste Pogba som en åpen bok, da han slang seg riktig vei og fikk avverget en 0-3-ledelse.

Rashford så rødt

Marcus Rashford fikk rødt kort etter 71 minutter, da han nikket til Phil Bardsley, etter en duell. Dommer, Dean Moss, var aldri i tvil om at Rashford fortjente et rødt kort for hodestøtet, som minte mye om Richarlisons handling forrige PL-runde.

Rashford fikk kun spilt ti minutter før han forlot banen.

Lukaku hadde flere store sjanser til å score på kontringer de siste 20 minuttene, men det ble med to mål for belgieren søndag. Etter seieren mot Brunley står United oppført med seks poeng på fire kamper i ligaen. Burnley har fortsatt til gode å vinne i ligaen, da de kun har ett poeng, etter fire kamper.

