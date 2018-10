Manchester United snudde kampen mot Newcastle etter sjokkstart

Et svakt Manchester United lå under 0-2 til pause mot Newcastle. I andre omgang snudde de kampen.

MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE: 3-2

I det 90.minutt fikk innbytteren Alexis Sanchez æren av å sette inn det etterlengtede vinnermålet for United-fansen (se video øverst i saken), etter en forferdelig start av hjemmelaget.

For det skulle ikke ta mer enn sju minutter før lørdagens kamp mot Newcastle begynte å ligne en marerittkveld for Manchester United-fans og manager, José Mourinho.

Chelsea-utleide Kenedy satt fyr i kampen da han satt ballen lavt i lengste hjørne tidlig i kampen (se video nede i artikkelen). Brasilianeren vendte av en United-spiller inne i boksen før han plasserte ballen bak en sjanseløs David de Gea.

Tre minutter senere skulle vondt bli til verre for Mourinho og alle «Red Devil»-fans. Ett av Newcastles sommerkjøp, Yoshinori Muto, fikk æren av å øke ledelsen for «The Magpies» på Old Trafford (se video nede i artikkelen). Muto fikk ballen inne i 16-meteren av Jonjo Shelvey og vendte både frem og tilbake før han dundret ballen i mål. Dermed gikk Newcastle av banen til pause med en tomålsledelse, men De røde djevlene hadde ikke gitt opp håpet.

Vant etter ellevilt drama

Det er første gang i Premier League-historien at Manchester United har sluppet inn to mål på de ti første minuttene.

Juan Mata scoret et mål for de rødkledde etter 69 minutter, etter et nydelig slått frispark. Manchester United nektet å gi seg og utlignet til 2-2 etter 76 minutter (se videoer av målene lenger ned i artikkelen).

Det var ingen ringere enn Anthony Martial som scoret et nydelig mål for hjemmelaget, da de utlignet. Det var franskmannens første mål i Premier League for United siden januar.

Ett minutt før kampen var over scoret Alxis Sanchez vinnermålet for Manchester United (se video like under). Dermed snudde de kampen fra 0-2 til 3-2 på 45 minutter.

- Dette er en menneskejakt

Da Mourinho møtte Sky Sports til et intervju etter kampen var han rolig og kategorisk (se video øverst i saken), da ha ble stilt flere kritiske spørsmål. Et av de omhandlet om han kom til å være Manchester United-trener om to uker.

- Jeg snakket med en venn i dag morges som sa at «hvis det regner i London i morgen, så er det min feil. Hvis det er vanskeligheter i Brexit er det min feil». Jeg synes dette er en menneskesjakt og det er for mye. Men dette er det jeg elsker og det er dette jeg jobber med og det vil det bli videre til den dagen jeg dør, sa portugiseren ærlig om hva han selv synes om alt media skriver om han.

Mourinho ble også gjort oppmerksom på at det blir stilt spørsmål om spillere i klubben ikke er villige til å ofre alt for ham. Det synes han blir latterlig.

- Spillere spiller ikke for manageren, hvis de gjør det er de ikke profesjonelle. Derfor er dette tull. Det handler ikke om det. Jeg ba spillerne gi alt og vi risikerte mye. Til slutt vant vi kampen vi fortjente å vinne, sa Mourinho før han fortsatte å snakke om spillernes prestasjoner på banen:

- Det er mentaliteten, viljen og innsatsen som snur det. Som jeg pleier å si: Ingen er viktige, bare klubben. Dette handler ikke om meg, det er ikke om spillere, det er handler klubben. I andre omgang ga spillerne alt for klubben.

FORTVILET I FØRSTE OMGANG: José Mourinho må ha sagt noe riktig til Manchester United-spillerne i pausen, da de snudde kampen mot Newcastle fra 0-2 til 3-2.

Bailly ut etter 20 minutter

- Hva er det som skjer med Manchester United? Dette er ikke bra for Mourinho, sa TV 2s kommentator, Øyvind Alsaker, sjokkert.

Alsakers makker, Petter Myhre, poengterte at Newcastle kun hadde scoret ett bortemål i ligaen, frem til målene på Old Trafford.

- Det er et meget svakt forsvarspill av Manchester United. På begge Newcastle-målene, sa Myhre kritisk.

José Mourinho prøvde raskt å ta tak i kampen og bestemte seg for å bytte ut Eric Bailly etter 20 spilte minutter. Det lot til at portugiseren var i det offensive hjørnet, da Juan Mata var mannen som erstattet Bailly.

- Må være en grad av mytteri

I pausen uttrykte Brede Hangeland at Manchester United så overraskende svake ut i første omgang på Old Trafford, fra TV 2-studioet.

- Dette er det svakeste midtforsvaret jeg har sett i min levetid, sa Brede Hangeland i studioet. Her må det være en grad av mytteri, bevisst eller ubevisst. Jeg ser denne mekanismen her. Dette går bare en retning. Jeg synes synd på Mourinho for det er han som får svi for det, men han er til syvende og sist ansvarlig for dette, sa Hangeland i pauseunderholdningen.

I andre omgang snudde dog United-spillerne og viste gode holdninger. Selv om spillet ikke hadde god flyt var det tydelig at hjemmelaget var villige til å ofre mye for å få uttelling.

Om Mourinho får sparken etter kampen mot Newcastle er ikke sikkert ennå, men avisen «The Mirror» har allerede vært ute og meldt at han er ferdig i Manchester United. Det reagert representanter i Manchester United på og gikk ut offentlig lørdag og sa at The Mirrors påstander ikke stemte.

- Burde blitt Newcastle-straffe

I tillegg til å ta en tidlig 0-2-ledelse, skulle Newcastle hatt et straffespark etter 40 minutter, ifølge Petter Myhre. Jonjo Shelvey slo et frispark fra utkanten av 16-meteren og rett inn i albuen til Ashley Young, som stakk godt ut.

- Du ser at dommer en godt kunne dømt straffespark i den situasjonen der, sa Myhre fra kommentatorboksen.

- Dette er et totalt uakseptabel resultat, sa Alsaker om Manchester Uniteds prestasjoner, da spillerne gikk inn til pause.



Vant til slutt

I andre omgang kom Manchester United til flere store muligheter og plutselig hadde de scoret to mål på seks minutter. Det første kom i det 69. minuttet, og det var spanjolen, Juan Mata, som gjorde det for hjemmelaget. Seks minutter senere var det Anthony Martial som utlignet for vertene.

Dermed så det ut til at det skulle ende med poengdeling, men et mål av Alexis Sanchez sørget for at United tok alle tre poengene lørdag kveld.

Reaksjoner i sosiale medier

Flere kjente fotballprofiler, eksperter, journalister og fans viste sin ergrelse over det svake United-spillet halvveis ute i kampen. Tidligere Manchester United-spiller, Rio Ferdinand, var en av dem som viste sin frustrasjon på Twitter.

🤬🤬🤬 — Rio Ferdinand (@rioferdy5) October 6, 2018

HT: #MUFC 0 #NUFC 2 - As bad a first half as I have seen from Man United in my time covering them. Embarrassing — Simon Peach (@SimonPeach) October 6, 2018

Old Trafford singing “Jose’s right, the board is shite” and I hope Ed Woodward takes in every single second of it. — The Man Utd Way (@TheManUtdWay) October 6, 2018

Mourinho can't wait to rip into those players. Poor, poor display. — Michael Oti Adjei (@OtiAdjei) October 6, 2018

Du har en av verdens beste managere, men hva gjør man når spillerne ikke vil? Ferguson sparka spillere som trodde dem var større enn klubben, men nå er det over halve laget. Hvilken manager kan snu dette (som er ledig nå)? #2fx — Frank O. Hansen (@Frankohansen) October 6, 2018

So, Jose, how are we feeling? pic.twitter.com/d7hiiEMjwL — ESPN FC (@ESPNFC) October 6, 2018

