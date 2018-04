Manchester United vant borte mot Bournemouth

Bournemouth mente de ble snytt for et straffespark da Manchester United stakk av med samtlige tre poeng på Vitality Stadium.

BOURNEMOUTH - MAN UTD 0-2:

Manchester United tok et nytt stort steg mot å sikre seg andreplassen i årets Premier League etter at de vant 2-0 borte mot Bournemouth onsdag kveld.

Det var Chris Smalling og Romelu Lukaku som sikret United seieren med hver sin scoring.

De to United-stjernene var fornøyde med å slå tilbake etter at laget tapte overraskende hjemme mot tabelljumbo West Bromwich forrige uke.

- Vi vet at vi ikke gjorde det bra nok mot West Brom og i kveld måtte vi kjempe og levere. Jeg synes at man kunne se i kveld at spillerne var klare for å gjøre det, sier Smalling i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

Nå ser United-spillerne frem til lørdagens semifinale i FA-cupen mot Tottenham.

- Det var veldig viktig at vi vant i dag og nå er vi godt forberedt for helgen. Som spiller ønsker man alltid å spille og man er alltid klar for det, sier Lukaku ifølge BBC.

Manchester United-manager Jose Mourinho var også fornøyd med spillernes innsats.

- Spillerne var gode. Det var en profesjonell opptreden med en god innsats og fornuftig gjennomføring. De viste en lyst til å score og en lyst til å passe på sine defensive oppgaver mot et hurtig lag, sier Mourinho ifølge BBC.

Ropte på straffe



Onsdagens kamp var lenge jevnspilt og hjemmelaget har grunn til å føle seg snytt da de ikke ble tildelt et straffespark på stillingen 0-1 ti minutter ut i andreomgangen, men dommeren valgte å vinke spillet videre da Luke Shaw hindret Callum Wilson fra å score da han tydelig holdt Bournemouth-spilleren.

- Man får ikke særlig klarere straffespark enn det der, kommenterte TV 2s Kasper Wikestad da han fikk se reprisen av hendelsen.

15 minutter senere økte i stedet United ledelsen. Det førte til at mye av luften gikk ut av Bournemouth-laget som aldri klarte å slå tilbake mot gjestene som til slutt tok en komfortabel seier.

Drømmeangrep

Kampen vil nok ikke bli husket som en spesielt underholdende affære, men den hadde sine øyeblikk.

Etter en svært kjedelig start på kampen avsluttet Chris Smalling et vakkert United-angrep i det 27. minutt og sørget for 1-0-ledelse til gjestene.

Scoringen kom etter at Ander Herrera spilte en nydelig stikker frem til lagkamerat Jesse Lingard som la et perfekt innlegg foran mål. Der ventet Smalling som enkelt kunne sette ballen i mål.

- En liten «touch» av magi, mente TV 2-kommentator Wikestad.

Lukaku scoret

Til tross for scoringen hang hjemmelaget brukbart med i kampen og Bournemouth la et lite press på United i starten av andreomgangen.

Hjemmelaget var også svært nære utligning ved nevnte Wilson, men han ble altså hindret av Shaw.

I stedet økte Romelu Lukaku gjestenes ledelse da han ble spilt fri av Paul Pogba etter 70 minutter.

Bournemouth forsøkte å legge et lite press på gjestene mot slutten av kampen, men lykkes aldri ordentlig mot United.

