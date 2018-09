Marca: - Cristiano Ronaldo takket nei til å spille for Paris Saint-Germain

Endte opp med å forlate Real Madrid til fordel for Juventus denne sommeren.

Sommerens mest omtalte og diskuterte signering var Cristiano Ronaldos overgang fra Real Madrid til Juventus. Den portugisiske superstjernen forlot klubben han hadde spilt for i hele ni år.

Nå skriver den spanske storavisen Marca at det var flere klubber som var på banen, og at superstjernen fort kunne ha endt opp med å spille for en annen klubb enn Juventus.

En av disse klubbene skal ha vært franske PSG. Klubben ønsket å hente Ronaldo til å spille sammen med Kylian Mbappé og Neymar. Overgangen hadde uansett en hake: franskmannene ville ikke ha den gjennomført før overgangsvinduets siste dag (31. august), skriver Marca.

Manchester United-bud



Dette skal ha vært PSGs strategi for å hente Ronaldo med såpass kort tid igjen på klokka til at Madrid ikke kunne forsøke å hente Neymar som Ronaldos erstatter, hevder avisen.

33-åringen fra Madeira skal ha vurdert at det var for risikabelt å vente til vinduets siste dag, og valgte derfor å takke nei til klubben fra den franske hovedstaden.

AC Milan skal ha stått klare til å tilby Ronaldo hele 150 millioner euro etter skatt (ca 1.4 milliarder kroner), men skal også ha fått det glatte lag av Ronaldo, skriver avisen. Han skal nemlig ha vurdert at dagens AC Milan-lag ikke er gode nok for hans ambisjoner.

NEI: Cristiano Ronaldo skal ha hatt muligheten til å spille med Neymar og Kylian Mbappé.

Også Manchester United hevdes å ha kommet med et tilbud til Real Madrid, men det skal ikke ha stått i stil med det den spanske storklubben ønsket for portugiseren.

De skriver videre at Ronaldo skal selv ha vurdert Juventus som sitt fremste valg, også fordi de forsøkte å signere ham som unggutt i den portugisiske klubben Sporting.

Etter å ha mottatt stående applaus fra hjemmesupporterne på Allianz Stadium i Torino etter sitt brassemål for Madrid mot Juventus i Champions League, så skal Ronaldo ha tatt sitt endelige valg om å gjøre Juventus til sin nye klubb.

Såpass innstilt skal Ronaldo ha vært at han bad agent Jorge Mendes om å stille i stand overgangen. Han skal også ha gjort det klart at dersom Madrid-president Florentino Pérez hadde tilbudt en dobling av hans daværende lønn, så hadde han fortsatt valgt Juventus.

Anklager



Utenfor banen har nok Ronaldo en god del annet å tenke på. Han blir nemlig anklaget for å ha voldtatt Kathryn Majorga (34) i 2009. Den amerikanske damen stod frem i den tyske avisen Der Spiegel med sin historie nylig.

Juventus' nummer syv har selv tatt til orde, og mener at anklagene fra Majorga er «fake news». Ronaldo skal ha betalt Majorga 375.000 dollar for en såklat taushetsavtale.

På banen smiler livet noe mer for Ronaldo. Han står med tre scoringer og fem målgivende på sine åtte første offisielle kamper for Juventus. De regjerende seriemesterne leder også Serie A etter å ha vunnet sine syv første kamper.

I Champions League ble Ronaldo utvist før halvtimen spilt i bortekampen mot Valencia i gruppe H.

