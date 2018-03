Mark Hughes tar over Southampton

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Mark Hughes skal ha skrevet under for «The Saints» onsdag kveld. Det melder Southampton på sin hjemmesider og på Twitter.

Hughes' kontrakt varer ut sesongen og målet er å holde Southampton i Premier League. «The Saints» ligger for øyeblikket på 17.-plass i Premier League, ett poeng foran 18.- og 19,-plassene.

Den tidligere Southampton-manageren Mauricio Pellegrino fikk sparken mandag, etter å ha vært i managerstolen siden begynnelsen av sesongen. 3-0-tapet mot Newcastle ble dråpen for Southampton-ledelsen. Hughes har lenge vært en av favorittene til å ta over klubben.

