Martial og United var en hårsbredd unna gjev seier - så startet kaoset

Men Chelsea er ikke ubeseiret uten grunn.

CHELSEA - MANCHESTER UNITED 2-2:

Etter halvspilt kamp så det ikke ut til at Manchester United skulle skape målsjanser i det hele tatt mot Chelsea, men etter to effektive Anthony Martial-avslutninger ble alt snudd på hodet.

Over fem minutter på overtid banket likevel Ross Barkley inn en retur og fikset 2-2 for Chelsea.

Etter scoringen brøt det ut fullstendig kaos ute ved innbytterbenkene. José Mourinho var tydelig irritert da lagledere fra Chelsea feiret ellevilt med å løpe ut foran bortelagets innbytterbenk. Mourinho måtte holdes igjen av flere personer da han forsøkte å ta seg forbi spillertunnellen og bort til Chelseas støtteapparat.

Det skulle ta flere minutter inntil man klarte å skille alle i hagen av folk som oppsto. Chelseas assistenttrener Marco Ianni var ifølge TV 2 den som provoserte fram reaksjonen fra Mourinho.

Studioekspert Petter Myhre ga Ianni det glatte lag for gesten han kom med etter utligningen. Han uttaler at han forstår Manchester United-managerens reaksjon godt.

- Ja, det forstår jeg. Jeg hadde gått i tottene på han sjøl. Det er utrolig nakent og provoserende det ha driver med foran der. Det er så lavmål, synes jeg, kommenterte Myhre.

Måldobbel



Anthony Martial har slitt med å spille seg til en fast plass hos rødtrøyene siden ankomsten fra Monaco i 2015. Før bortekampen mot ubeseirede Chelsea hadde heller ikke Manchester United imponert nevneverdig med målproduksjonen denne sesongen.

Men de to skuddene fra Martials høyrefot viste seg å være dødelig effetktive mot et lag som ikke har tapt under sin nye manager Maurizio Sarri. Spesielt den siste scoringen fra Martial var av det vakre slaget.

DEN STORE HELTEN: Anthony Martial (i midten) sørget for bege scoringene da Manchester United snudde bortekampen mot topplaget Chelsea lørdag.

- Det er utrolig hvordan denne kampen har svingt. Jeg trodde sjansen var borte da Martial fikk et litt dårlig touch. Men han bruker César Azpilicueta til å bøye ballen rundt. Kepa blir dekket av Azpilicueta. Avslutningen en utsøkt, kommenterte tidligere England-midtstopper Matthew Upson på BBC Radio.

Det skulle likevel ikke holde til tre poeng for bortelaget.

Mulig vendepunkt



United-manager Mourinho har måttet tåle mye kritikk for storklubbens svake spill denne sesongen. Også i forrige ligakamp så det lenge stygt ut for de røde djevelene. Men 0-2 mot nedrykksplasserte Newcastle ble snudd til 3-2 og seier helt på slutten.

Lørdagens prestasjon henger utvilsomt noen hakk høyere, og kan være med å gi en klubb nær en sportslig krise en ny giv og mer selvtillit.

Mourinho valgte å stille med en offensiv førstellever, og ga angriperne Marcus Rashford og Martial hver sin plass på flankene. Men som de fleste kunne se for seg, ble Manchester United presset tilbake på banen tidlig.

Ikke minst på grunn av Eden Hazard, som fortsatte med storspillet han viste også før oppholdet med landskamper.

Belgieren var igjen en plage for motstanderens spillere en rekke ganger allerede tidlig i kampen. Hazard sørget for at både Nemanja Matic og Ashley Young pådro seg gule kort, og var også mannen som fikset hjørnesparket som førte til 1-0.

- Pogba skrur helt av



På den dødballen viste Paul Pogba usedvanlig svak markering. Franskmannens sløve tillot spill tillot at Antonio Rüdiger kunne møte Willans corner og stange inn ledermålet uten press.

- Akkurat da det så ut som Manchester United kunne oppnå noe på dødball. Det var en vakkert slått corner, men Paul Pogba skrur bare helt av. Pogba ser veldig frustret ut og har bare seg selv å skylde på, kommenterte Matthew Upson på BBC Radio.

SOV I TIMEN: Paul Pogba var langt unna å gjøre jobben sin da Antonio Rüdiger fikk heade inn Chelsea i ledelsen på Stamford Bridge.

Også den andre omgangen begynte med et solid Chelsea-overtak. Álvaro Morata fikk en god mulighet allerede etter knappe to minutter. Den spanske spissen gjorde det meste riktig da han mottok en pasning fra Jorginho feilvendt. Skuddet ble det derimot ikke særlig god klem på.

Straffe og utvisning?



Like etterpå ble Hazard meid ned av Young, som allerede hadde gult kort, inne i Manchester United felt rett etter en avslutning. Gjestene var svært heldige som verken fikk et nytt Young-kort eller straffespark imot seg.

Så kom utligningen i motsatt ende av banen. Chelsea spillerne slet med å klarere ballen fra eget felt flere ganger i kjølvannet av det som var Manchester United første målsjanse i kampen.

Keeper Kepa fikk først hendene på et skuddforsøk fra landsmann Juan Mata. Mens en tredje spanjol, Marcos Alonso, lå nede med skade midt i feltet, prøvde United å lempe ballen tilbake i 16-meteren.

Etter et tredje svakt Chelsea-forsøk på å få ballen unna, forsøkte Ashley Young å hamre til fra skrått hold. Skuddet rikosjetterte via Marcus Rashford og havnet hos Martial rett foran målet. Den franske vingen gjorde et godt mottak før han sendte ballen kontant i det lengste hjørnet.

Samme Martial sendte også den neste sjansen han fikk i mål med største presisjon, og da var alt snudd i London.

Helt til innbytter Ross Barkley kjempet inn 2-2 fem minutter 30 sekunder på overtid. Midtbanespilleren sendte ballen i nota etter både et Chelsea-stolpetreff og en feberredning fra David de Gea i sekundene før.

