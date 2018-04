Martin Atkinson kritiseres etter byderbyet

Manchester City ble snytt for soleklart straffespark.

På stillingen 3-2 til Manchester United, med et kvarter igjen å spille, ropte hele Etihad Stadium på straffespark. Sergio Agüero ble feid ned av Ashley Young, men dommer Martin Atkinson lot taklingen passere.

Det får TV 2-ekspertene Simen Stamsø Møller og Brede Hangeland til å riste på hodet.

- Den er grisestygg. Det er knotter rett i leggen. Det er et klart straffespark, sier Stamsø Møller i TV 2s studio etter kampen.

Han får støtte av Hangeland.

- Det er ikke bare straffespark. Det er klink rødt kort. Det er helt uforståelig at dommeren vinker spiller videre. Jeg har sjelden sett en klarere dommerfeil enn det her, sier den tidligere landslagsstopperen.

For dårlige dommere

Stamsø Møller mener det er et gjennomgående problem blant dommerstaben i Premier League. Han er klar på at nivået hos dommerne er for lavt.

- Nesten alle dommerne i Premier League er for dårlige for nivået. Det går litt for fort for dem. De oppfatter ikke helt hva det er som skjer, sier eksperten.

EKSPERT: Simen Stamsø Møller.

Twitter raser

Også på Twitter raste reaksjonene etter Youngs takling.

- Jeg er ikke sikker på hvordan en dommer kan overse at det er straffespark. Kunne vært rødt kort også, skriver gary Lineker.

Han får støtte av Joey Barton.

- 100 prosent straffespark, skriver den tidligere Premier League-spilleren.

Vår egen Jan Åge Fjørtoft skriver at «Det er et klart straffespark!!!», før han følger opp med mer kritikk av dommeren.

- Profesjonelle dommere, 8 assistenter med mikrofoner og VAR. Det hjelper ikke hvis dommeren er dårlig.

Under har vi samlet noen av reaksjonene etter kampen:

Not quite sure how any referee could not see that as a penalty. Might have even been a red card. — Gary Lineker (@GaryLineker) April 7, 2018

100 per cent Penalty... #cityunited — Joey Barton (@Joey7Barton) April 7, 2018

Professional referees, 8 assists with microphones and VAR



Doesn’t matter if the referee is bad — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) April 7, 2018

Pogba had a good and a bad game. City played well and bad. United was poor and great. The referee was the only one that was consistent...ly poor — Guillem Balague (@GuillemBalague) April 7, 2018

Martin Atkinson's performance today is perfect proof as to why there will be no English referees at the World Cup. #MCIMUN — 90min (@90min_Football) April 7, 2018

Ashley Young’s tackle on Aguero in the box is a penalty and a straight red. The Premier League needs VAR, referees have been shocking this season. — Mootaz Chehade (@MHChehade) April 7, 2018

How is that not a penalty? Oh my god. No wonder no English referees at the World Cup. — Sam (@samuelJayC) April 7, 2018

Når dommerne er så sjanseløse som de er i City-Utd så må de ha hjelp, og det håper jeg skjer om ikke alt for lang tid. Hva er sjarmerende med dette? Vil vi ikke ha riktig avgjørelse?En enkel «challenge» fra City-benken og vi hadde fått en riktig avgjørelse i løpet av én reprise. — Jesper Mathisen (@jespermathisen) April 7, 2018

Rødt kort og straffe. Grisete av Young — Sindre Myklebostad (@mykla77) April 7, 2018

