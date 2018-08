Mino Raiola til verbalt angrep på Paul Scholes

Paul Pogbas omdiskuterte agent Mino Raiola bruker hardt skyts etter at Paul Scholes var ute og kritiserte Manchester United-spilleren.

Etter det pinlige 2-3-tapet for Brighton på søndag, uttalte vikarierende Manchester United-kaptein Pogba at laget «manglet sult».

Det fikk tidligere United-ikon Scholes til å reagere kraftig, og rødtoppen virket sjokkert i sitt intervju med Sky Sports:

- Jeg håper virkelig meningen forsvant i oversettelsen. Det kan ikke forsvares å komme med en sånn kommentar, ikke i det hele tatt, sa han.

Scholes mente også på fotballprogrammet Optus Sport at hans gamle klubb «manglet ledere», ifølge Daily Mail.

Nå har Pogbas superagent Mino Raiola svart på tiltale, og den svenske sitatmitraljøsen er ikke nådig med spilleren som vant elleve Premier League-troféer i sin tid.

- Noen personer trenger å snakke i frykt for å bli glemt. Paul Scholes kunne ikke kjenne igjen en leder om sir Winston Churchill stod foran han, skrev Raiola på Twitter-profilen sin.

