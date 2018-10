Moi har ikke fortalt Hughes viktig detalj: - Må spørre om han er klar over det

Moi har hatt en trøblete start i Premier League, men det bryr ikke den offensive spilleren seg om.

STORO (Nettavisen): På lørdag braker Premier League i gang, etter en ukes opphold, grunnet landslagsopphold. Mohamed «Moi» Elyounoussi kommer tilbake til den engelske sørkysten med to seire i bagasjen og et matchvinnermål.

Det har gitt Moi en skikkelig god følelse inn mot helgens rivaloppgjør mot Bournemouth, men det har foreløpig ikke vært enkelt for 24-åringen.

- Det har vært en trøblete start, siden jeg kom dit med skade og brukte litt tid på å komme i form. Det også vært trøblete med tanke på at jeg fikk en ny skade, da jeg begynte å komme i form og det har ødelagt en del, sier Moi til Nettavisen.

Moi sikter til skaden han fikk for en snau måned siden, før Southampton skulle møte Liverpool. Dagen før kamp ble han grisetaklet av en lagkamerat, som netttopp hadde fått beskjed om at ha ikke kom med i startoppstillingen.

Sammenligner City og Burnley

Moi meddeler at han er glad han hadde erfaring med å spille mot Premier League-lag, fra da han var i FC Basel og spilte kamper i Champions League, mot lag som Macnhester City og Manchester United. Han røper at det også er like vanskelig å møte PL-lag som ikke ligger på toppen av tabellen.

- Nivået her er veldig annerledes enn i Sveits, men heldigvis så hadde jeg litt preferanser fra før av. Så jeg visste hva jeg gikk til. Men det er like tøft å møte Burnley for eksempel, som er et fysisk lag og «trøkker» til. Så hver kamp er utfordrende, forteller Moi.

Usikker på om Hughes vet viktig detalj

Southamptons manager, Mark Hughes, varierer ofte mellom to forskjellige formasjoner. Når den tidligere Manchester United-spilleren bruker tre midtstoppere og to vingbacker, blir ikke Moi tatt med i startoppstillingen, da de offensive spillerne blir plassert mer sentralt i banen (to offensive midtbanespillere og en angriper).

I de tilfellene Hughes har benyttet seg av 4-4-2-formasjonen har Moi fått en plass fra start i nesten alle kampene. Nå røper Moi til Nettavisen at han passer godt inn i den førstnevnte formasjonen også. Men han har ikke fortalt manageren at han ofte spilte i den offensive midtbanerollen for FC Basel, ei heller at han trivdes svært godt med det.

- Det er en formasjon vi spilte med i Basel i Champions League-kampene. Da spilte jeg som en av de offensive midtbanespillerne, i en tier-rolle. Det er en av de bedre formasjonene jeg trives i. Så det må jeg nesten spørre ham om han er klar over, forteller matchvinneren fra landskampen mellom Norge og Bulgaria, tidligere denne uken.

Sarpsborg-gutten forteller at han virkelig har sans for Mark Hughes, som han mener det oser respekt av. Nettavisens gjør Moi observant på de forskjellige klubbene Mark Hughes har fått sparken av, grunnet svake prestasjoner, men det bryr ikke norsk-marokkaneren seg noe om.

- Duket for norsk derby

På lørdag er det duket for et skikkelig rivaloppgjør mellom sør-kystklubbene, Southampton og Bournemouth, som har en nordmann på hvert lag.

Moi har endelig funnet godformen etter et vellykket landslagsopphold og er klar til å møte Joshua King og resten av «The Cherries» til kamp på Vitality Stadium.

Moi står foreløpig uten målpoeng denne sesongen i Premier League, i motsetning til King, som står oppført med fire mål og en målgivende pasning. Forskjellen mellom de to nordmennene er stor statistisk, men Moi at han fort kunne hatt flere målpoeng selv. Han er klar på at målet for sesongen er det samme som da Nettavisen intervjuet ham til sommerens tabelltips: Å få tosifret antall målpoeng.

- Jeg har jo vært fryktelig nære da (se video av han største sjanse nederst i artikkelen). Jeg kunne fort stått her med en eller to mål og målgivende pasninger. Når jeg får hull på byllen kommer det. Jeg må bare få det første målet. Det er fint å kunne sette seg høye mål, sier Moi inspirerende.

Om han får notert seg for sin første nettkjenning, eller assist denne helgen gjenstår å se.

