Mourinho: - De Gea ønsker å bli i Manchester United

Manchester United sikret seg avansementet i Champions League etter å ha slått Young Boys 1-0 hjemme på Old Trafford. Marouane Fellaini ble den store helten da han scoret kampens eneste mål.

Mye av takken kan United-trener José Mourinho uansett rette mot keeper David de Gea. Den spanske burvokteren vartet nemlig opp med en helt vanvittig redning.

Den siste tiden har det vært ryktet at De Gea kan være på vei vekk fra United. Paris Saint-Germain har den siste tiden blitt ryktet som en mulig destinasjon for spilleren som kun har kontrakt ut sesongen med United.

Dermed var det noe overraskende at Mourinho kunne fortelle at spanjolen ønsker å bli værende på Old Trafford:

- Vi har verdens beste keeper, og jeg vet at han ønsker å bli. Jeg vet at hans agent ønsker å gjøre det spilleren vil, og jeg at styret ønsker at han skal bli, og jobber mot det, sa Mourinho på pressekonferansen etter Young Boys-seieren, skriver Manchester Evening News.

David de Geas agent er portugisiske Jorge Mendes. Han representerer også Mourinho.

LETTET: Mourinho kunne komme med oppløftende nyheter om sin stjernekeeper.









Den portugisiske treneren gjorde det klart at United må gjøre det til en prioritet å beholde De Gea dersom de skal utfordre for de største trofeene i Europa.

- Han er en spiller i verdensklasse. Han er verdens beste keeper, og om våre ambisjoner er å være en storklubb, en vinnende klubb, så må man ha de beste spillerne i verden, sa Mourinho.

- Så foråpentligvis kommer det en konklusjon veldig snart.

Nesten Madrid



David de Gea har i de siste årene blitt koblet med en overgang til Real Madrid, og var på det næremste klar for klubben i 2015. Overgangen falt sammen i siste øyeblikk, og De Gea signerte ny kontrakt frem til 2019.

Siden har spanjolen ofte blitt koblet tilbake til hjembyen, men de hvitkledde signerte Thibaut Courtois fra Chelsea sist sommer. Siden har spekulasjonene om en Madrid-overgang stilnet.

Én ting som er sikkert: United og De Gea er klare for åttedelsfinalen i Champions League. Sist sesong røk de rødkledde ut mot spanske Sevilla i nettopp åttedelsfinalen.

