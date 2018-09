Mourinho: - Jeg visste at vi var i trøbbel da han skulle skyte

José Mourinho hadde liten tro på at midtstopperne hans kunne score i straffekonkurransen - det gjorde de heller ikke.

Presset øker mot Manchester United-manager José Mourinho etter at portugiseren og hans elever måtte se seg slått av Championship-klubben Derby i ligacupen tirsdag.

Mourinho våknet tirsdag til overskrifter om et betent forhold mellom ham og stjernespilleren Paul Pogba, og bekreftet også etter kampen at han hadde fratatt franskmannen visekapteinsansvaret.

Overskriftene etter tapet mot hans tidligere elev Frank Lampard og Derby er neppe noe hyggeligere for portugiseren.

- Vil du jeg skal si at vi spilte en fenomenal kamp? Sannheten er at motstanderen startet bedre enn oss i andre omgang, og vi slo tilbake med 1-1, sa Mourinho ifølge Telegraph.

Etter 2-2 ved full tid, endte det med en straffekonkurranse der de 15 første straffene ble satt i mål. United-stopper Phil Jones var den eneste som bommet.

Det overrasket ikke José Mourinho.

- Noen må bomme. Vi øver på straffer, og vi ser det på trening. Da vi kom forbi den sjette straffen, visste jeg at vi var i trøbbel med Bailly og Jones, sa portugiseren.

Kommentaren har skapt reaksjoner.

- Jeg kan ikke tro at José Mourinho har sagt at så fort det var opp til Phil Jones, visste han at United var i trøbbel. Som om Jones ikke har det ille nok, skriver journalisten Justin Allen på Twitter.

