Mourinho: - Konsekvensen av det gode spillet hans blir en ny kontrakt

Det så lenge ut til at Luke Shaw ikke skulle komme tilbake i varmen i Manchester United.

José Mourinho bekreftet at han regner med at Luke Shaw (22) signerer en ny kontrakt for Manchester United før sesongen er omme og at han blir å finne på Old Trafford i lange tider fremover.

Den skadeplagede venstrebacken var linket bort fra «De røde djevlene» i overgangsvinduet i januar, men en Shaw har spilt flere gode kamper etter nyttår og det har Mourinho lagt merke til.

- Jeg er veldig fornøyd

- Jeg har lenge kjent til Shaws kvalitet og potensiale. Jeg visste om han allerede da han ble Southampton-spiller, forklarte den portugisiske manageren, før han fortsatte;

- Han har hatt flere småskader lenge, som har vært med på å stoppe utviklingen hans. Nå har han vært frisk i flere måneder og jeg er veldig fornøyd. Den naturlige konsekvensen av det vil være at han blir tilbudt en ny kontrakt og blir i United i flere år, sa Mourinho ifølge Independent.

Spilte VM-kamp i Brasil

Shaw har begynt å spille regelmessig fotball for Manchester United igjen og hvis han får spilt seg skikkelig varm i United-trøya kan det være muligheter for at han blir tatt ut i den engelske VM-troppen.

Shaw har rukket å spille syv kamper for det engelske landslaget, en av dem i VM i 2014, i gruppespillskampen mot Costa Rica. VM i 2018 skal spilles i Russland, der er England i gruppe med Belgia, Panama og Tunisia.

Kritiserte Shaw offentlig

Det siste halvannet året har José Mourinho flere ganger uttalt at han har vært oppgitt over Shaws prestasjoner. Mourinho gikk så langt at han delte sin frustrasjon rundt Shaw til mediene.

På et tidspunkt i april 2017 var Mourinho veldig krass, da han sa han ikke kunne sammenligne Shaws ferdigheter med flere av lagkameratene.

- Luke Shaw? Det er vanskelig for ham å være på benken når jeg kan ikke sammenligne han med Young, Darmian og Blind. Måten han trener og oppfører seg på, fokuset hans og ambisjonene han har kan ikke måle seg med deres. Han er langt bak, uttalte Mourinho på en pressekonferanse i april 2017.

Forventet Shaw-salg

Det var forventet at Shaw skulle bli lagt ut for salg i fjor sommer, i tillegg til overgangsvinduet i januar. Flere engelske medier meldte at Mourinho var interessert i å bytte ut Shaw med Tottenhams Danny Rose, eller Alex Sandro, fra Juventus.

Portugiseren ville fortsatt ikke slippe 22-åringen på tross av hans tydelige misnøye over spillerens prestasjoner, og nå begynner man å se hvorfor.

