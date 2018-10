Mourinho: - Noen spillere bryr seg mer enn andre

Det brenner under føttene til José Mourinho. Portugiseren hinter om at noen spillere i Manchester United-troppen legger ned større innsats enn andre.

Et tredje tap på sju Premier League-kamper mot West Ham søndag førte til at Manchester United falt på tabellen. Nå er det ni poeng opp til rivalene Manchester City og Liverpool i teten.

Foran tirsdagens mesterligamøte med Valencia insisterer Mourinho på at han ikke er redd for å miste jobben.

- Nei, jeg tror ikke det, sier Mourinho på spørsmål om jobben hans er i fare.

- Noen bryr seg mer enn andre



Samtidig forsvarte Mourinho spillerne sine fra beskyldninger om at noen ikke prøver nok, men innrømmet at noen spillere tar de dårlige resultatene tyngre enn andre.

– Jeg tror noen bryr seg mer enn andre, sier United-sjefen.

– Etter 20 år i fotballen er jeg fortsatt barnet jeg var. Jeg er fortsatt naiv, men jeg tenker fortsatt at en spiller ikke er uærlig. Inntil en spiller innrømmer at han er uærlig, så tenker jeg fortsatt at spillerne er ærlige og gjør sitt beste, fortsatte han.

Fikk Zidane-spørsmål



Mourinho bare lo da en journalist spurte om han hadde blitt oppringt av Zinédine Zidane. Den tidligere Real Madrid-manageren er favoritt til å ta over jobben hvis Mourinho får sparken.

Storavisen The Sun påsto at Zidane hadde ringt Mourinho for å forsikre om at han ikke var ute etter jobben hans.

Da Mourinho ble spurt om den påståtte kontakten, ba han journalistene spørre The Sun-journalisten om det var sant, og at hans telefon var blitt hacket.

Zidane ga seg som Real Madrid-manager i juni etter å ha ledet det spanske storlaget til tre strake mesterligatitler.

(©NTB)

Mest sett siste uken