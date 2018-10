Mourinho angrer på at han lot Rashford og McTominay starte

Den pressede Manchester United-manageren lot ungguttene Marcus Rashford og Scott McTominay starte mot Newcastle. Nå mener han det var feil.

– Det var kanskje en feil avgjørelse av meg å la begge starte den kampen, sa portugiseren, ifølge The Sun.

Manageren tok også ansvar for avgjørelsen sin, da han byttet ut begge i kampen mot Newcastle på Old Trafford. Da ledet bortelaget 2-0 etter en svak forestilling fra «de røde djevlene». McTominay røk allerede til pause, mens Rashford måtte ut i det 67. minutt.

– Vil han være der?

Mourinho utdyper videre hvorfor de to ungguttene ikke var helt mentalt til stede.

– De var ikke klare for dette nivået av press som kommer med «menneskejakten» jeg opplever om dagen. Guttene våknet opp på lørdag, og visste ikke om jeg skulle være på kampen eller ikke. Jeg tror at de tenkte på morgenen, «vil han være der?», hevdet portugiseren.

Ikke et problem for store gutter

55-åringen mener at Rashford og McTominay bukket under for presset, på grunn av mangelen på erfaring.



– Det er ikke et problem for store gutter som meg, men for yngre folk blir det et problem, og jeg synes at det kom klart frem i første omgang, fortalte Mourinho.





Og ingen kan klandre Mourinho for avgjørelsen. Innbytterne Marouane Fellaini og Alexis Sanchez var med på snu kampen i Manchester Uniteds favør. Den chilenske stjerneangriperen avgjorde kampen i det 90. minutt, og ga United en 3-2 seier og Mourinho noe arbeidsro, i hvert fall i noen dager til.









