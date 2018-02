Mourinho bekrefter: Fellaini ute i lang tid

Belgieren opererte kneet lørdag morgen.

Onsdag ble Marouane Fellaini byttet inn i det 63. spilleminuttet i Manchester Uniteds Premier League-oppgjør mot Tottenham, men forsvant ut igjen etter bare syv minutter på banen.

Og selv om manager José Mourinho etter kampen sa at belgieren gikk av banen fordi han slet med en kneskade, var det mange som spekulerte i om Mourinho var så misfornøyd med Fellaini at han tok ham av banen som en slags straff for å ha luntet opp i press ved en stor Tottenham-sjanse.

Nå bør imidlertid spekulasjonene gi seg, for etter lørdagens kamp mot Huddersfield bekrefter Mourinho at Fellaini lørdag morgen ble operert i kneet, og ventes å være ute av spill frem til slutten av mars.

Det melder BBCs journalist Simon Stone på Twitter.

Jose confirms @Fellaini "had surgery this morning. Not the end of the season. Back by end of March."#MUFC